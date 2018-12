L' arresto di Meng Wanzhou manda in effervescenza gli analisti

Huawei - i nodi giudiziari e politici dell’ arresto di Meng Wanzhou : L’arresto di Meng Wanzhou , cfo dell’impero delle telecomunicazioni cinesi, potrebbe aprire una battaglia di non facile risoluzione, non solo nello scontro per la supremazia tecnologica e commerciale tra Usa e Cina, ma anche sul fronte strettamente giudiziari o, a cominciare dal percorso che dovrà seguire il Canada, Paese teatro del blitz...

La Cina ha confermato l'arresto di Meng Hongwei : Il presidente dell'Interpol scomparso da giorni è sotto indagine, ma non sono ancora note le accuse nei suoi confronti