L' arresto della figlia del fondatore di Huawei | cosa c' è sotto?

arresto convalidato : l'omicida della moglie rimane in carcere dopo l'evasione

Nissan - imminente l’arresto del presidente Ghosn per violazione della legge sul trading : Il manager avrebbe violato la legge nipponica sul trading finanziario, non dichiarando alcuni guadagni. Da Nissan nessun commento alle voci per il momento. Ghosn è anche a capo della divisione Francia della Renault, che questa mattina alla Borsa di Parigi accusa una flessione di oltre il 2 per cento...