L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti

I problemi Eolo hanno a che fare con L’arresto dell’AD Spada? Connessione internet assente o lenta : Una domanda sorge spontanea: i problemi Eolo, inteso come servizio di connettività, hanno forse a che fare con la bufera nata intorno al brand in queste ore con l'arresto dell' Amministratore Delegato Luca Spada? Il legale rappresenante è agli arresti domiciliari per truffa ai danni dello Stato e furto di radiofrequenze non autorizzate. Ci sono degli accadimenti che vanno purtroppo anche contestualizzati nel difficile momento che sta vivendo il ...

Scottanti problemi Instagram il 17 novembre con L’arresto improvviso dell’app : Una situazione allarmante quella dei problemi Instagram di oggi 17 novembre, perché totalmente nuova rispetto al recente passato dell'applicazione mobile del social (sia per iPhone che per device Android). Il canale di condivisione di foto e video non funziona a dovere in questi minuti ma a dire la verità, le prime avvisaglie di vistose anomalie si sono registrate anche nella notte. Cerchiamo di capire con precisazione cosa sta succedendo alla ...

Australia - accoltella tre persone a Melbourne. Il momento delL’arresto del responsabile : braccato e ferito dalla polizia : Una persone è rimasta uccisa a coltellate e altre due sono state ferite a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma che a sua volta è stato ferito dagli agenti. La polizia ha fatto sapere che alcuni agenti in un primo momento hanno risposto a una chiamata per “un’auto incendiata” nel centro della città. I media locali hanno diffuso le immagini che mostrano un uomo robusto che cercava di ...

Cucchi - l’audio del dialogo tra il carabiniere e la centrale nella notte delL’arresto : “Magari morisse - li mortacci sua” : Il 16 ottobre 2009 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Roma contatta un carabiniere che viene poi identificato in Vincenzo Nicolardi. Stefano Cucchi – arrestato poche ore prima – deve essere trasportato in ospedale. Nicolardi non è un carabiniere qualsiasi: è uno degli imputati – è accusato di calunnia – nel processo Cucchi bis ora in corso in Corte d’assise d’Appello.”Senti mi ha ...

Rodrigo Alves dopo L’arresto : la verità del Ken Umano a Pomeriggio 5 : Rodrigo Alves, la verità sull’arresto raccontata a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso non poteva farsi sfuggire l’occasione di contattare Rodrigo Alves dopo l’arresto. E infatti il Ken Umano, che abbiamo conosciuto nei programmi di Carmelita – Grande Fratello 15 incluso -, ha rivelato per bene cosa è successo prima e dopo che è finito in manette […] L'articolo Rodrigo Alves dopo l’arresto: la verità del Ken ...

Stefano Cucchi - dalL’arresto alla racconto del pestaggio : nove anni d’indagini e sette processi senza colpevoli : sette processi, cinquanta udienze, centoventi testimoni, decine di perizie in 3280 giorni. Ci sono voluti nove anni per sapere cosa è successo a Stefano Cucchi quella notte del 15 ottobre del 2009. A raccontarlo non è ancora una sentenza emessa da una corte. Anzi fino a questo momento i giudici che si sono occupati del caso hanno aggiunto soltanto dubbi a una storia che sembrava semplice. È che invece era complicata. Per arrivare a una svolta ...

Cina - il ministero conferma L’arresto di Meng Hongwei : “L’ex presidente dell’Interpol ha fatto le cose a modo suo” : È ufficiale. Il capo dell’Interpol Meng Hongwei, sparito nei giorni scorsi dopo essere partito per la Cina, è stato trattenuto dalle autorità di Pechino con l’accusa di corruzione. Lo ha annunciato lunedì il ministero della Sicurezza Pubblica (di cui Meng è viceministro), chiarendo le affermazioni con cui, poco prima della mezzanotte di domenica, la potentissima agenzia anticorruzione, la National Supervisory Commission, aveva fatto riferimento ...

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi : L’arresto del padre e del nonno di 500Tony (7 ottobre 2018) : Le IENE Shoe, Diretta e servizi puntata 7 ottobre: l'arresto del padre e del nonno del rapper e fenomeno musicale di 9 anni 500 Tony e i nuovi contatori del gas.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:21:00 GMT)

L’arresto di Mimmo Lucano : Riace è ancora un modello replicabile? : Mimmo Lucano (foto: Lapresse) L’arresto di Mimmo Lucano, 60enne sindaco di Riace, è forse uno dei casi che tracceranno la strada che l’Italia imboccherà nei prossimi mesi. È dunque un fatto importantissimo perché mescola due categorie assolute che non sempre si sposano senza traumi: la giustizia e la legalità. Da una parte lo Stato di diritto che, pur immerso (specie nella Locride) nelle più assurde contraddizioni, deve formalmente mandare ai ...

Rapina Lanciano - il quarto uomo scappa dalla polizia. Il video dell’inseguimento prima delL’arresto : Il quarto uomo sospettato di aver Rapinato i coniugi Martelli, a Lanciano, è stato catturato a Caserta dopo un inseguimento con la Squadra mobile e gli agenti dello Sco (Servizio centrale operativo). Si tratta di un romeno di 23 anni. L'articolo Rapina Lanciano, il quarto uomo scappa dalla polizia. Il video dell’inseguimento prima dell’arresto proviene da Il Fatto Quotidiano.