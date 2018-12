L'Aquila, Mattarella a S.Maria Anime

: L’#Aquila, il Presidente #Mattarella visita il Duomo - Quirinale : L’#Aquila, il Presidente #Mattarella visita il Duomo - Quirinale : L’#Aquila, il Presidente #Mattarella alla Festa della rinascita per la riapertura della Chiesa di Santa Maria del S… - Quirinale : L’#Aquila, il Presidente #Mattarella nella cappella della memoria rende omaggio alle vittime del #terremoto del 6 a… -

A quasi 10 anni dal terremoto che la distrusse, lasciando in piedi solo la facciata, torna ai fedeli la chiesa simbolo dell', Santadel Suffragio (o delleSante). Edificata a partire dal 1713 in suffragio delle vittime di un altro sisma 10 anni prima, è per questo il simbolo di una città tante volte colpite nel tempo. Alla cerimonia di consegna ha presenziato il presidente, che ha poi visitato il cantiere del Duomo. In cielo, migliaia di palloncini.Commozione ricordando i 308 morti del 6/4/2009.(Di giovedì 6 dicembre 2018)