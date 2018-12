La svolta di Raoul Bova

gqitalia

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Fullscreen01/03, 47 anni. Abito Dsquared2, camicia Manuel Ritz, scarpe Moreschi02/03. Giacca e camicia Giorgio Armani.03/03. Giacca Dsquared2, camicia Manuel Ritz, cravatta Ermenegildo Zegna. Per prima cosa,non è. Non è alto come si direbbe per esempio, un metro e ottantadue a occhio e croce. E venticinque anni di successi non gli hanno conferito alcuna sicurezza preinstallata, nessuna versione a effetto di sé, nessun repertorio consumato: «Non faccio un’intervista da mesi», dice, sguarnito, «mi sento davvero impreparato». Nel giardino romano dell’Hotel de Russie gli si avvicinano due ragazze stupende, una bionda e l’altra mulatta, e la mano che lui appoggia sui loro fianchi per la foto è ostentatamente di circostanza, priva di puntini sospensivi, senza ventose o trattenuti “vorrei”. Se davvero è un sex symbol, a quarantasette anni e divenuto ...