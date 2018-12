La svolta di Macron | placare i gilet gialli con la patrimoniale  

lastampa

: @AnimoHoc Guarda che se il Senegal chiede ciò in seguito alla pubblicazione del rapporto richiesto dallo stesso Mac… - limoncetto : @AnimoHoc Guarda che se il Senegal chiede ciò in seguito alla pubblicazione del rapporto richiesto dallo stesso Mac… - RuggiSissi : di Stefano Fait 'NOTA BENE: non stanno programmando o annunciando un colpo di stato: è una mossa strategica che se… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Clima, negoziati in Polonia | Manovra: Salvini e Di Maio aprono all'Ue | Macron tratta con i gilet gialli | L'Andalusia… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Troppo a lungo ha sottovalutato la protesta dei. Ma ora il governo francese è pronto ad aperture sempre più ampie e inaspettate nei confronti degli «arrabbiati» di Francia. Ieri sera l’Eliseo ha annunciato che l’aumento del prezzo dei carburanti, già congelato per sei mesi il giorno prima, non sarà applicato per tutto il 2019. Il premi...