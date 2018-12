La strage dei ciclisti sulle strade italiane I numeri

agi

(Di giovedì 6 dicembre 2018) È unainfinita. Siamo un paese "nemico" della bicicletta e chi ogni giorno sale in sella e pedala continua a farlo a rischio e pericolo schivando incroci mal segnalati o buche e avventurandosi nel traffico dei motori o su piste ciclabili impraticabili. Non soloprofessionisti, basta cercare "ciclista" sul web e nella sezione notizie ci s'imbatte in un vero e proprio bollettino di guerra, con nomi di persone comuni accomunate dalla passione per la bici e da un destino tragico.parlano chiaro: in media ogni 32 oremuore un ciclista. L’utilizzo della bicicletta per i percorsi urbani si sta diffondendo sempre di più, ma non sempre prestando attenzione alle regole del codice della strada e, anche per questo, gli incidenti mortali che coinvolgonosono ...