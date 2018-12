La sola notte di San Silvestro in crociera a Venezia

Trascorrere la sola notte di Capodanno in crociera : ... cosa è cambiato dall'1 novembre Il ponte più lungo del mondo è a Hong Kong La magia del Natale a Bressanone: il mercatino e lo show musicale Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’Isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. In sovrapposizione Domenica In 16.32% - Domenica Live 15.39% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

Roma - padre lascia la figlia di 6 anni a casa da sola di notte per andare dall'amante : arrestato : Vagava da sola, così, piccola e spaventata, nel cuore della notte, per le strade di Roma, in zona Battistini. La bimba, sei anni, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'...

Avete spostato le lancette dell’orologio? L’ora solare è tornata stanotte : Vi siete ricordati di spostare le lancette dell’orologio? L’ora solare è scattata nelle prime ore di stamattina, domenica 28 ottobre. Il cambio dalL’ora legale a quella solare è avvenuto alle tre di mattina, quando l’orologio è tornato di nuovo a segnare le ore due. Una “pratica” che potrebbe finire alla luce della proposta della Commissione Europea.Continua a leggere

Tragedia in Calabria : frana nella notte a Isola Capo Rizzuto - 4 morti : Tragedia in Calabria nella notte: una frana si è verificata a Isola Capo Rizzuto, comune della provincia di Crotone, durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria che...

