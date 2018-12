La semifinale di X Factor 12 con la doppia eliminazione e il ritorno di Lorenzo Licitra

X Factor 12 - la semifinale : gli ospiti - la scaletta e le canzoni : La resa dei conti a X Factor 12 è arrivata: giovedì 6 dicembre va in scena (e in onda su Sky Uno) la semifinale del talent. Il settimo live show sarà particolarmente infernale, perché è in programma una doppia eliminazione: i concorrenti che superano il turno si esibiranno nella finalissima al Forum di Assago, provando l’esperienza da star, mentre gli eliminati vedranno sfumare il sogno proprio a un passo dal traguardo. Al termine del ...

Lorenzo Licitra e Salmo tra gli ospiti della semifinale di X Factor 12 del 6 dicembre : Domani sera 6 dicembre saranno Lorenzo Licitra e Salmo gli ospiti della semifinale di X Factor in cui sono previste due eliminazioni. Il vincitore della scorsa edizione, Lorenzo Licitra, sarà il primo ad esibirsi durante l’opening della puntata, e lo farà insieme a tutti i concorrenti ancora in gara. Il direttore artistico Simone Ferrari ha ideato per quest’occasione qualcosa di insolito, e per la prima volta vedremo il palco di X Factor ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi per la semifinale nel daily di X Factor del 4 dicembre : Ieri sera abbiamo scoperto quali saranno i brani che i concorrenti di Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi porteranno nel prossimo Live Show. Stasera, nel daily di X Factor del 4 dicembre, è stata Mara Maionchi a incontrare i suoi due Under Uomini Leo Gassman e Anastasio per assegnare loro i brani per la prossima puntata. Giovedì prossimo, durante la semifinale, ci saranno due manche e un’eliminazione per ognuna, arrivando quindi a ben due ...

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semifinale del 6 dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...