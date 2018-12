La quindicesima giornata di Serie A è pronta a dare spettacolo con il derby d’Italia e le

calcioweb.eu

: Juve-Inter, il big match della 15°di Serie A: Statistiche e formazioni: Quindicesima giornata che apre col botto, l… - juvestreaming : Juve-Inter, il big match della 15°di Serie A: Statistiche e formazioni: Quindicesima giornata che apre col botto, l… - TuttoAscoli : Serie B, le designazioni arbitrali della quindicesima giornata -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Va in scena ladi campionato, che si apre venerdì sera con il. Juventus-Inter è una grande classica del calcio italiano e per l’occasione William Hill – il più autorevole bookmaker britannico – propone tante giocate interessanti. I padroni di casa sono nettamente favoriti (1.57): in caso di successo, i bianconeri potrebbero eguagliare la miglior partenza dopo 15 giornate nei cinque maggiori campionati europei nell’era dei tre punti, stabilita proprio in questa stagione dal Paris Saint-Germain. Di contro, la vittoria degli avversari è data a 6.50, mentre il pareggio è offerto a 3.90. La sfida nella sfida è certamente quella tra CR7 e Mauro Icardi, proposti come marcatori nell’incontro rispettivamente a 1.85 e 3.40. L’argentino, poi, è protagonista anche delle Quote Maggiorate di William Hill: in veste di Primo Marcatore, infatti, moltiplica la ...