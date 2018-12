La prima alla Scala con Beatrice Vendramin | testimonial d’eccezione per «Vanity Fair»

Lirica : Milano si 'blinda' per prima alla Scala - 900 agenti per sicurezza : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Milano si prepara alla Prima del Teatro alla Scala: 900 le forze dell'ordine che prenderanno parte al dispositivo di vigilanza e sicurezza pubblica disposto dal questore Marcello Cardona. "I servizi predisposti prevedono una vigilanza fissa all’interno e all’ingresso del

Dalla lite con Corona alla vita matrimoniale con Totti - Ilary Blasi si racconta : “prima del matrimonio Francesco mi chiese di non lavorare” : Ilary Blasi parla della sua vita matrimoniale al fianco di Francesco Totti e chiarisce le circostanze della lite con Corona: l’intervista alla presentatrice romana Ilary Blasi, prima di essere protagonista della finale del Grande Fratello Vip 3 (che andrà in onda lunedì prossimo), si confessa in una lunga intervista in cui racconta i particolari della sua vita matrimoniale accanto a Francesco Totti. “All’inizio mi ha detto ...

Raggi : nessun allarmismo su stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Uomini e Donne in prima serata?/ Maria De Filippi pronta alla rivoluzione : nuove idee da febbraio - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Rubini pronto a tornare in studio non per Teresa Langella ma per il trono...

Juventus-Inter - Cancelo alla prima da ex : da idolo nerazzurro a bianconero : Joao Cancelo studia per diventare il miglior terzino destro al mondo. Obiettivo, ormai, alla portata. Dopo il proficuo apprendistato con l' Inter , il laterale portoghese viaggia spedito verso la massima consacrazione tra le fila della Juventus . Dal nerazzurro ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : si chiude la prima fase a giorni - Olanda a punteggio pieno : Si chiude la prima fase degli Europei di Pallamano femminile, che ha sancito l’eliminazione di quattro formazioni, ma anche l’avanzamento delle dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche dei gruppi C e D. GRUPPO C: tre su tre per l’Olanda, forse la squadra più convincente vista fino ad ora, che elimina la Croazia, sconfiggendola 34-23, grazie alle 8 reti della ...

primarie del Pd - Minniti ora si ritira dalla corsa : Perché Renzi è molto attivo nel sondare il terreno per un eventuale avventura politica in proprio. Il Pd continua a stargli stretto e non vede grandi prospettive future per il partito, ma per ora non ...

primarie Pd - Minniti si ritira dalla corsa alla segreteria dem : Marco Minniti ha ritirato la propria candidatura a segretario del Pd. Secondo Il Foglio, la decisione sarebbe stata presa questo pomeriggio dopo un incontro avvenuto tra l'ex ministro e i renziani Lotti e Guerini. A causare la rottura sono state le insistenti e numerose indiscrezioni che annunciavano l'imminente creazione di un nuovo movimento politico esterno al Pd da parte di Matteo Renzi.Continua a leggere

Google testa le consegne con i droni in Europa - si parte in primavera dalla Finlandia : Google sta per avviare in Finlandia i test europei per la consegna di pacchi tramite droni. L’ha annunciato l’amministratore delegato di Alphabet (a cui Google fa capo) James Burgess nel corso della conferenza Slush in corso a Helsinki, in Finlandia. Il progetto pilota, che inizierà nella primavera del prossimo anno, servirà per valutare la consegna di pacchi con peso fino a 1,5 kg, su una distanza massima di circa 10 km. Perché, fra ...

Bruno Vespa davanti alla cassettiera di Vieni da me oggi su Rai1 (Anteprima Blogo) : Si tratta certamente di uno dei momenti più attesi del programma condotto da Caterina Balivo Vieni da me. Ci riferiamo all'intervista di fronte ad una cassettiera, dove escono, cassetto dopo cassetto, oggetti che sono la partenza di ricordi, situazioni, emozioni, circostanze degli ospiti del programma del pomeriggio di Rai1.oggi ospite di questo momento sarà l'ex direttore del Tg1 Bruno Vespa, per altro molto presente in questo periodo in ...

prima luce di SPECULOOS : inizio di successo per 4 telescopi dedicati alla ricerca di pianeti abitabili intorno a stelle vicine e ultrafredde [GALLERY] : 1/14 Crediti: ESO/ P. Horálek ...

La prima volta alla Scala - giovani arrivati da tutta Italia per l'Attila : È Scala Under30, il progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo che prevede spettacoli e agevolazioni per ragazzi tra i 6 e i 30 anni e in particolare porta duemila giovani ad assistere alle due ...

A Cortina prima dei Symphoniacs e inno alla sostenibilità : Sette giovani virtuosi ribelli tra violinisti, violoncellisti e pianisti provenienti da tutto il mondo che contamineranno la musica classica con quella elettronica, rivisitando 'le quattro stagioni' ...

Manuela Arcuri/ prima concorrente di Ballando con le Stelle? Dopo il "no" al Grande Fratello Vip… - IlSussidiario.net : Manuela Arcuri potrebbe far parte del nuovo cast di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sta scegliendo i concorrenti, darà una possibilità all'attrice?