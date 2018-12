La povertà in Italia fa un piccolo passo indietro

Save the Children : in Italia 1 - 2 milioni di bambini in povertà assoluta. Il riscatto deve partire dalle periferie : Non sono solo le condizioni economiche della famiglia a pesare sul futuro dei giovani ma anche l'ambiente in cui vivono -

In Italia 1 - 2 milioni minori in povertà : ANSA, - ROMA, 15 NOV - In Italia sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti che vivono in povertà assoluta. Il loro futuro però non dipende solo dalle condizioni economiche della famiglia, ma anche ...

Save The Children : in Italia 1 - 2 mln di bambini in povertà assoluta - : Aumentano le diseguaglianze tra i minori che vivono in periferia e quelli che vivono nei quartieri benestanti delle grandi città. Il direttore Neri: "È assurdo che due bambini che vivono a un solo ...

In Italia più di un milione di bambini in povertà assoluta : Roma, 12 nov., AdnKronos, - Sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti che vivono in povertà assoluta. Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L'...

In Italia più di un milione di bambini in povertà assoluta : Sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti che vivono in povertà assoluta . Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L'ambiente in cui vivono ha un ...

Save the Children : "In Italia 1 - 2 milioni di minori in condizioni di povertà assoluta" : Secondo l'Ong, "la segregazione educativa allarga sempre di più la forbice delle disuguaglianze, soprattutto nelle grandi città"

Infanzia - Save the Children : la povertà assoluta in Italia colpisce 1 - 2 milioni di bambini e adolescenti : 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta. Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L’ambiente in cui vivono ha un enorme impatto nel condizionare le loro opportunità di crescita e di futuro. Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà: la segregazione educativa allarga ...

Save The Children : “In Italia 1 - 2 bambini vivono in condizioni di povertà assoluta” : L'organizzazione non governativa denuncia come in Italia 1,2 milioni di minori vivano in condizioni di povertà assoluta e come vi sia un enorme divario educativo tra quartieri poveri e ricchi delle città.Continua a leggere

Italia : 1 - 2 milioni di bambini in povertà assoluta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Homeless italiani a Londra - più di un centinaio vivono in povertà estrema : L?Italia è il quarto paese europeo per numero di senzatetto che vivono lungo le strade di Londra dopo Romania, Polonia e Lituania. Lo dice il "rapporto italiani nel mondo" a...

Homeless italiani a Londra - più di un centinaio vivono in povertà estrema : ... il pulman sbanda e precipita nel fiume: almeno 13 morti ' L'indagine che ho voluto condurre - spiega la girnalista Francesca Marchese che ha lavorato al 'rapporto italiani nel mondo' - non è basata ...

Bollette calde - italiani al freddo : 9 milioni in povertà energetica : Sono in aumento in Italia le famiglie che fanno fatica a pagare le Bollette di luce e gas o a riscaldare in maniera adeguata...

In Italia cresce la “povertà energetica” : 9 milioni di persone non riescono a pagare le bollette : Stando a quanto riportato dalla rivista Energia, in Italia sta crescendo considerevolmente il fenomeno della cosiddetta "povertà energetica", ovvero il fenomeno per il quale circa 9 milioni di Italiani non riescono a pagare le bollette o non riescono riscaldare in maniera adeguata la propria abitazione.Continua a leggere

povertà energetica - 9 - 4 milioni di Italiani in difficoltà con le bollette : MILANO - Cresce in Italia il numero di persone che soffrono di 'Povertà energetica'. Nonostante vivano in una delle nazioni cone le infrastrutture più avanzate d'Europa, e dove non mancano di certo le ...