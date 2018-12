La Lega Pro a Bruxelles ad un confronto internazionale con Jacopo Tognon | Vice Presidente

Insegnamento dell’educazione civica obbligatorio a scuola : la proposta di legge della Lega : La Lega ha presentato una proposta di legge il cui scopo è quello di rendere obbligatorio l'Insegnamento dell'educazione civica nelle scuole: dalle materne alle superiori. E sarà materia di colloquio all'esame di terza media e di maturità. L'Insegnamento riguarderà la Costituzione, l'educazione alla cittadinanza digitale, la lotta al bullismo, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla salute e la sicurezza stradale.Continua a leggere

Il presidente della Lega Pro Ghirelli scrive al Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive in merito al Monopoli : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive in merito al Monopoli Calcio che si è dissociato da un episodio di tifo violento. “Cara Dott.ssa Stradiotto, ci tengo ad evidenziare un atto di straordinaria normalità della società Monopoli che si dissocia da un fatto vergognoso, di tifo violento, e si schiera a favore delle famiglie, dei bambini e dei tifosi. ...

Morte Angelo Partenza - i Legali degli accusati chiedono messa alla prova : I due giovani modicani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso per la Morte di Angelo Partenza sono andati in udienza a Catania

Lega Pro - Ghirelli chiede a Galliani di diventare l’ambasciatore della C : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha scritto una lettera ad Adriano Galliani per chiedergli di fare l’ambasciatore verso la Serie A. ”Caro Adriano, grazie per ciò che fai, mi piacerebbe che tu accettassi di fare l’ambasciatore del nostro calcio verso la Serie A dove hai forti credenziali. La tua ultima intervista è uno spot incredibile per il calcio italiano e, di conseguenza per la nostra Serie C“. ...

Banca Progetto - nominato il nuovo Amministratore DeLegato : Paolo Fiorentino sarà il nuovo Amministratore Delegato di Banca Progetto. Lo ha reso noto la società in un comunicato dove specifica che il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre, ha ...

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Lega Pro - Adriano Galliani accetta l’incarico di ambasciatore della Serie C : Adriano Galliani, amministratore deLegato del Monza, ha accettato la proposta del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli L’amministratore deLegato del Monza Adriano Galliani risponde affermativamente alla proposta ricevuta dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, di fare l’ambasciatore della Serie C nel sistema calcistico nazionale: “Voglio ringraziare -dice Galliani sul sito del Monza-, anche a nome del ...

Di Maio a deLegazione pro Tav : no scambio politico-elettorale : Roma, 5 dic., askanews, - "Di Maio ha assicurato che sulla Tav non ci sarebbe stato uno scambio politico elettorale, che noi come delegazione di imprese non accetteremmo". Lo riferisce uno dei ...

Riccardo Marchetti - l'enfant prodige della Lega che non riconosce neanche i fake su Facebook : Responsabile dei giovani del Centro-Sud del Carroccio, è molto vicino a Matteo Salvini. Ma fino a oggi è riuscito a farsi conoscere soprattutto per la gaffe sui social network

