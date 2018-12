La Laver Cup incassa un appoggio importante | grazie a Federer | Credi Suisse sarà partner

Credit Suisse si unisce alla Laver Cup per i prossimi 5 anni : ' L'evento - prosegue lo storico manager di Federer - è stato accolto dai fan di tutto il mondo ed è il momento giusto per Credit Suisse di unirsi a noi per portare la Laver Cup nel cuore dell'Europa ...

Tennis – Carbonell - che schiaffo alla Laver Cup : “appena Federer non giocherà più verrà dimenticata” : Tomas Carbonell attacca la Laver Cup: l’ex Tennista spagnolo sottolinea come il torneo esista solo per la presenza di Federer Tutto pronto per la prossima Laver Cup, il torneo a cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 che raccoglie due coppie di Tennisti di diverse nazioni, fra le quali, campio del calibro di Serena Williams, Alexander Zverev e soprattutto… Roger Federer. Il campione svizzero è il principale ...

Tutta l’ironia di Jeremy Chardy : “altro che Federer - ero il leader del Team Europa alla Laver Cup!” : Jeremy Chardy ‘vero leader’ del Team Europa alla Laver Cup, anche senza giocare una singola partita: lo svela, con ironia, lo stesso tennista francese Anche la seconda edizione della Laver Cup è stata un successo. Il torneo che ha messo di fronte ‘Team Europa’ e ‘Team Resto del Mondo’ ha divertito non solo i fan, ma anche gli stessi tennisti che hanno potuto fare gruppo e lottare per un successo comune, ...

Roger Federer spiega perché ha creato la Laver Cup : Ci sono grandi cose da fare qui, c'è un buon catering o qualsiasi cosa legata agli sponsor e ai Vip, e vedono giocare i migliori tennisti del mondo per tre giorni consecutivi. Penso sia una delle ...

Laver Cup - Zverev chiude i conti contro Anderson : il successo del tedesco regala il trofeo al Team Europe : Il successo del giovane tedesco contro Anderson permette a Team Europe di vincere la Laver Cup 2018, non disputata l’ultima sfida tra Djokovic e Kyrgios E’ il Team Europe a portarsi a casa la Laver Cup 2018, la vittoria decisiva la regala nella notte italiana Alexander Zverev abile a stendere Kevin Anderson e a chiudere di fatto la competizione. AFP/LaPresse Davanti al numeroso pubblico dello United Center di Chicago, il ...

Laver Cup - Roger Federer riporta avanti Team Europe : Isner sconfitto al match tie-break : Laver Cup, John Isner e Roger Federer si sono dati battaglia nel secondo match di giornata in quel di Chicago Laver Cup, Team Europe torna in vantaggio. Sul punteggio di 8-7 in favore del “resto del mondo”, si sono presentati stasera in campo John Isner e Roger Federer: incontro spettacolare e molto combattuto. Il tennista americano ha vinto il primo set al tie-break, stesso epilogo per il secondo set in favore di Federer ed ...

Laver Cup - Isner-Sock domano Federer-Zverev : Team Europe adesso è sotto! : Laver Cup, Isner e Sock portano a casa tre punti fondamentali per la vittoria del trofeo: ko Federer-Zverev Laver Cup, dopo il 7-5 delle prime due giornate per il Team Europe, oggi si tornava in campo per l’ultima e decisiva giornata del trofeo, quella “da 3 punti” ad incontro. Team World dunque ha schierato come primo incontro un doppio molto temibile, quello composto dai bombardieri Isner e Sock, i quali hanno ...

Laver Cup – Djokovic ko contro Anderson - Resto del Mondo in rimonta : ora l’Europa trema : Djokovic non aiuta l’Europa, clamorosa rimonta del Resto del Mondo in Laver Cup: determinanti anche i risultati dei doppi La seconda giornata di Laver Cup si è conclusa sul punteggio di 7-5 a favore dei tennisti europei. Dopo il predominio dell’Europa sul Resto del Mondo, consacratosi sul punteggio di 7-1, la rimonta dei campioni extra europei è stata mirabolante. A contribuire a ciò anche la sconfitta nella notte di Novak ...

Laver Cup – Nei singolari non c’è storia : Federer spazza via Kyrgios nel rematch della passata edizione : Roger Federer regala il quinto successo in sei gare al Team Europa: lo svizzero liquida Kyrgios nella rematch della sfida conclusiva della passata edizione Un anno fa il match fra Nick Kyrgios e Roger Federer era stato l’atto conclusivo della prima edizione della Laver Cup. Il tennista australiano aveva accarezzato l’idea dell’impresa, battere Federer e regalare un inaspettato successo al Team World, salvo poi scontrarsi con la dura realtà. ...

Laver Cup – Stoico Zverev! Il tedesco soffre - rimonta e batte Isner : il Team Europa prende il largo : Alexander Zverev regala i primi 2 punti di giornata al Team Europa: il tedesco soffre contro Isner ma riesce ad imporsi al terzo set Dopo la prima giornata di Laver Cup, che ha visto il Team Europa passare in vantaggio poer 3-1, grazie alle vittorie nei singolari e all’unica sconfitta nel doppio, anche la seconda giornata del torneo si apre sotto il segno europeo. Il talentino tedesco Alexander Zverev nega la gioia del successo, davanti al ...

Laver Cup – Nole - ma che fai? Djokovic stecca il dritto e colpisce Federer… proprio lì! [VIDEO] : Durante l’atteso doppio fra Djokovic e Federer, una giocata del serbo è diventata… virale: non un grande colpo, ma un dritto steccato che ha colpito il povero Roger Dopo l’attesissimo, storico, doppio giocato insieme a Rafa Nadal nella scorsa edizione della Laver Cup, quest’anno tutti gli occhi erano puntati sul match che avrebbe visto dalla stessa parte della rete Roger Federer in coppia con Novak Djokovic. I due ...