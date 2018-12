La guerra mondiale delle tecnologie

Un'intuizione della Seconda guerra mondiale per spiegare la lotta al morbillo : Alla fine un professore, che lo stima, riesce a farlo entrare alla facoltà di Economia, dove inizia a interessarsi di statistica. Ma è una tranquillità breve: nel 1938 i nazisti invadono l'Austria e ...

Guzzanti preside in "La prima pietra" : «Quella recita di Natale è una guerra mondiale» : La cosa interessante è che tutto accade in un mondo in cui, come è naturale e realistico, per i bambini non esiste nessun reale problema di accoglienza, i più piccoli sono anzi ostaggio e oggetto ...

Guzzanti : «La mia recita di Natale scatena una guerra mondiale» : Organizzare una recita natalizia che includa tutte le religioni del mondo è davvero un gesto di integrazione? Cercare di portare armonia e luce nelle controversie con atteggiamento conciliante ...

Ministero Difesa russo pubblica documenti classificati della Seconda guerra mondiale - : Per la giornata del Milite Ignoto il dicastero militare russo ha reso pubblici alcuni documenti segreti della Seconda Guerra Mondiale. Il plico è aperto da una scheda di registrazione militare di ...

Modena : disinnescata bomba d’aereo della II guerra Mondiale : Concluse le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Circa 2mila le persone evacuate: dalla tarda mattinata sono rientrate nelle loro abitazioni ed è ripreso il traffico stradale e ferroviario. L’ordigno è stato despolettato e rimosso dagli artificieri del genio dell’Esercito: è stato ...

TERZA guerra MONDIALE/ Mosca soffia sul fuoco dei separatisti - Kiev risponde con la sua Chiesa - IlSussidiario.net : Si alza la tensione tra Mosca e Kiev, impedito l'ingresso ai russi in Ucraina, mentre la Russia sembra voler provocare una GUERRA civile

Romolo + Giuly 2 ci sarà : annunciato il seguito della guerra mondiale italiana : Risate, luoghi comuni e una guerra mondiale italiana che ha ancora tanto da regalare al proprio pubblico tanto da spingere Fox ad annunciare Romolo + Giuly 2. Ci sarà un nuovo capitolo della serie rivelazione della rete Sky che ha ottenuto un boom di ascolti tra volti noti della televisione italiana e del web con un linguaggio irriverente che ha saputo conquistare i giovani, e non solo. Ad annunciare il rinnovo è stato lo stesso Alessandro ...

Romolo + Giuly - Fox rinnova la "guerra mondiale italiana" per una seconda stagione : La guerra mondiale italiana è tutt'altro che finita. In apertura del Fox Circus, è stato annunciato che Romolo + Giuly avrà una seconda stagione. La comedy tutta italiana andata in onda nei mesi scorsi su Fox tornerà in onda nell'autunno del 2019 con nuove puntate.Tratta da una webserie, Romolo + Giuly ha riportato sulla pay tv la comedy italiana, anni dopo il successo di Boris. Rispetto a quest'ultima, però, il mondo raccontato è del ...

Brexit - Boe choc : 'senza accordo crisi peggiore dalla Seconda guerra Mondiale' : Qualora il divorzio del Regno Unito dall'Unione europea dovesse avvenire senza un accordo, l'economia britannica rischia uno choc della portata simile a quella del 1945. A dirlo è la Banca d'Inghilterra, Bank of England, BoE,, che in una nota diffusa ieri ha evocato la possibilità di calo ...

Hell let Loose : lo shooter tattico a tema Seconda guerra mondiale sarà disponibile in early access su Steam nel 2019 : Forse alcuni di voi ricorderanno Hell Let Loose, lo sparatutto indie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale annunciato nel 2017 tramite una campagna Kickstarter che si è rivelata di grande successo. Ebbene sembra che sarà disponibile in early access su Steam nel 2019.Come riporta VG247, gli sviluppatori di Black Matter hanno annunciato oggi una collaborazione con il publisher Team17, che aiuterà il titolo ad arrivare in fase early access nel ...

Spotorno - celebrazioni per il centenario della fine della Prima guerra Mondiale : Continuano con l'evento di sabato 1 dicembre alle ore 15 presso la Casa del Turismo le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale a cura dell'Assessorato alla Cultura del ...

Aprilia : disinnescata bomba d’aereo risalente alla II guerra Mondiale : Gli artificieri dell’Esercito hanno disinnescato oggi una bomba d’aereo inglese da 500 libbre, risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta nei pressi di Aprilia. Sono intervenuti gli specialisti provenienti dal 21/o reggimento genio Guastatori di Caserta. Le operazioni di disinnesco, coordinate dalle prefetture di Latina e di Roma, hanno comportato l’evacuazione, per ragioni di sicurezza, di un’area di circa 1.800 metri ...

Il ruolo del Corpo di spedizione brasiliano nella seconda guerra mondiale - : Ogni novembre nella città italiana di Pistoia si tiene una partecipazione con la partecipazione di militari e civili in memoria dei soldati del Corpo di spedizione brasiliano , BEC, Força ...

Bologna : disinnescato ordigno della II guerra mondiale a Pianoro : Concluse le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale ritrovato durante lavori di scavo nell’alveo del fiume Savena a Rastignano, frazione del Comune di Pianoro, alle porte di Bologna. La viabilità è stata ripristinata e tutti i cittadini evacuati possono rientrare nelle proprie abitazioni. Nel territorio del comune di Bologna, in particolare nella porzione di via Toscana a ridotto del confine ...