La Francia è pronta a muoversi da sola per tassare i giganti del web

La Francia pronta ad abolire lo schiaffo educativo : I genitori francesi se ne sono serviti in oltre 8 casi su dieci. Ma ora l'Assemblea nazionale vuole che dica addio a sculacciate, schiaffi, tirate d'orecchie e di capelli, minacce e ricatti ai bambini con il pretesto di educare. La Camera bassa del Parlamento ha approvato nella notte, in prima lettura, la proposta di legge che introduce nel codice civile il divieto totale di punizioni corporali e non solo. Il testo è passato con 51 voti a ...

Pallanuoto – Europa Cup : l’Italia di Campagna pronta per la sfida contro la Francia : Il Settebello pronto per la sfida di Europa Cup contro la Francia: appuntamento martedì alle 20.00 Secondo impegno ufficiale stagionale della nazionale di Pallanuoto in Europa Cup. Dopo l’esibizione contro le All Stars, avvenuta in occasione dei festeggiamenti del centenario alla piscina Sciorba di Genova, il Settebello torna in Liguria. Questa volta affronterà alla piscina Felice Cascione di Imperia la Francia martedì 13 novembre ...