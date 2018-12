La figlia viene sospesa per bullismo | il padre la punisce così | “So che molti di voi non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) “Questa che vedete è miadi dieci anni. Per la seconda volta è statadal servizio scuolabus per aver bullizzato un compagno. Lo ripeto: bullizzato. Non è accettabile. Come vedete, questa mattina sta andando a scuola a piedi. So chedi voi non saranno d’accordo, ma io penso di aver fatto la scelta giusta”. A parlare è Matt Cox, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato il video con la punizione per la: 8 chilometri a piedi, con una temperatura di 2 gradi, per raggiungere la scuola.L'articolo Laper, illa: “So chedi voi non saranno d’accordo” proda Il Fatto Quotidiano.