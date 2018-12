La dura punizione del padre alla figlia bulla | 8 chilometri a piedi per andare a scuola

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Altro che passaggio. Questoha voluto impartireunalezione su due fronti. Primo tra tutti, un'esortazione a non fare mai più lacon un compagno, e poi, l'imparare a capire cosa sia un diritto e un privilegio. Il bus dellanon è un diritto, ma un grande privilegio."L'altro giorno miaè venuta a casa con una nota di sospensione per una settimana dallobus. Ha fatto lacon un compagno, e mi ha anche detto che avrei dovuto accompagnarla io in macchina".Inizia così il video caricato su Facebook da Matt Cox, unche vive in Ohio e che ha deciso di condividere sui social la lezione datache aveva maltrattato un compagno sul bus della: farla camminare aper 8km, con soli 2 gradi, per raggiungere l'istituto."La mia bellissima bambina Kristen ha fatto lacon un compagno ...