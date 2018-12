ilfattoquotidiano

: FQ: La donna elettrica, uno dei film più ribelli, divertenti e politici di questo 2018 - MPenikas : FQ: La donna elettrica, uno dei film più ribelli, divertenti e politici di questo 2018 - FQMagazineit : La donna elettrica, uno dei film più ribelli, divertenti e politici di questo 2018 - Cascavel47 : La donna elettrica, uno dei film più ribelli, divertenti e politici di questo 2018 -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Non ci sono parole per descrivere La. Uno deipiù, edi. Intanto si astengano tutti i perditempo da realpolitik salottiera, tutte le anime candide che fanno le rivoluzioni stando davanti alla tv o dal trespolo di una cattedra del sapere. Perché neldiretto dall’islandese Benedikt Erligsson protagonista è unache agisce concretamente, mani nel fango, sangue, sudore e un filo di paura, per difendere l’ambiente e la natura del suo paese, l’Islanda, dall’intrusione di multinazionali, e per provare a cambiare (almeno) la meccanica mentalità distruttrice del mondo circostante.Risoluta, energica, determinata, Halla (Hallora Geirharðsdóttir) passeggia in bicicletta, tiene i poster di Gandhi e Mandela sul muro, dirige un candido coro di adulti, ma confabula segretamente con un funzionario governativo ...