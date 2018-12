La direttrice finanziaria di Huawei – e figlia del capo – è stata arrestata

Arrestata la direttrice finanziaria di Huawei su mandato degli Stati Uniti : La direttrice finanziaria di Huawei , il colosso cinese delle telecomunicazioni, è stata Arrestata in Canada con un mandato d’arresto americano per violazioni delle sanzioni contro l’Iran. Meng Wanzhou, figlia del fondatore della società, è stata Arrestata a Vancouver e ora gli Stati Uniti ne chiedono l’estradizione....

