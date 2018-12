La Cnn celebra Mario Talarico | l' artigiano italiano degli ombrelli d' arte

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La Cnn ha dedicato un articolo a, famoso ombrellaio napoletano di 87 anni. I suoisono pregiati, e fatti a mano. Alcuni possono arrivare a costare fino a 20mila euro, e possono richiedere fino a 5 mesi di lavoro. "Per me i materiali sono la base fondamentale di ciò che ognuno mangia. Se uno ha un buon gusto e sa come mangiare bene si ritrova tra le mani il miglior mangiare che esista. Io faccio la stessa cosa con i materiali". E gli "ingredienti" principali per lui sono "aste, stecche, seta e il migliore cotone che posso usare". Ad aiutare il signorè il nipote(anche lui): "Mio zio è un ottimo capo. La cosa più bella del lavorare insieme è che è un teatro"."Mi sono seduto in questo negozio all'età di 12 anni, e lavoro da 75 anni", ha detto ai microfoni della Cnn. E da ...