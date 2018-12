La Borsa col naso in su s’interroga sul volo della Rcs di Cairo

Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì Borsa resterà chiusa : Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria

Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì Borsa resterà chiusa : Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria. Il mercato americano resterà chiuso Mercoledì 5 ...

Microsoft supera Apple in Borsa - ma ormai la sfida non è più tra i due colossi. Che vacillano entrambi : Alcuni sostengono che la corsa continui, e la notizia che per la prima volta dal 2002 Microsoft (anche se solo per alcune ore) ha superato la capitalizzazione di borsa di Apple ha risvegliato vecchi ardori, ha rinfrescato il gusto di vecchie battaglie. Ma non è così. Oggi il denaro, i profitti, gli investimenti e gli uomini non vanno più a braccetto con le idee, le innovazioni, e non sono più l’espressione di opposte filosofie di vita e di ...

Borsa - Wall Street vola con ali da colomba di Powell - DJ +2 - 50% : Roma, 28 nov., askanews, - Il presidente della Federal Reserve mette le ali a Wall Street, con una serie di dichiarazioni che fanno pensare a una frenata sui futuri rialzi dei tassi. A fine scambi l'...

Draghi : bene il dialogo. E lo scampato pericolo mette le ali alla Borsa - +2 - 77% - e sgonfia lo spread - 290 - : Il presidente della Bce si dice fiducioso sul possibile accordo tra Italia e Ue ma ammonisce: 'I Paesi ad alto debito devono abbassarlo: si rafforzano solo riducendolo'. Il Quantitative easing si ...

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi Borsa per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'

Borsa - quali sono i titoli quotati più colpiti dagli speculatori ribassisti : La Consob ha aggiornato le operazioni nette corte, relative al 16 novembre, degli operatori finanziari che speculano al ribasso sulle società italiane. Azimut , BPER e Banco BPM sono i titoli più ...

Il segreto - Alfonso e i coltelli nella Borsa di Emilia : anticipazioni puntata 13 novembre : All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli nella cittadina di Puente Viejo, teatro delle vicende de Il segreto: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse reazioni umane, quasi sempre imprevedibili. La soap opera spagnola, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli ...

Roma : colto mentre ruba Borsa a donna impegnata cambio ruota - arrestato : Roma – Ha notato una 34enne Romana intenta a sostituire lo pneumatico forato della sua auto e, approfittando della sua distrazione, l’ha derubata della borsa custodita sui sedili posteriori del veicolo. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, e’ finito un 48enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti. Ieri mattina, il ladro ha ‘puntato’ la vittima, in ...

Credit Agricole batte le attese ma titolo non festeggia in Borsa : Profitti in crescita oltre le attese per Credit Agricole , che tuttavia non festeggia in Borsa i risultati da poco annunciati. La banca francese ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,10 ...

Il calo delle immatricolazioni non spaventa FCA. Bene titolo in Borsa : Ottimo avvio di ottava per Fiat Chrysler , tra i best performer del FTSE Mib milanese con un rialzo dell'1,14% a 14,336 euro. Il produttore di auto non sembra aver accusato i numeri sulle ...

Il marito di Virginia Raggi difende la sindaca : “Ma quale Borsa di lusso! Eccola qui - vale 100 euro” : Il giorno della manifestazione al Campidoglio contro il degrado della città di Roma, la sindaca Virginia Raggi aveva accusato le organizzatrici della protesta di “portare borse firmate da mille euro”. I giorni successivi, alcuni politici e quotidiani hanno puntato il dito contro Raggi, mostrando una foto in cui apparirebbe in pubblico con una borsa di Hermès dal valore, secondo alcuni, di 9mila euro. Ma il marito della sindaca, ...

Borsa. Tokyo apre col Nikkei a +0 - 71% : 02.36 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in positivo, con gli investitori che tornano sul mercato approfittando delle basse quotazioni dopo le recenti contrazioni degli indici e malgrado continui l'instabilità a livello geopolitico. Il Nikkei avanza dello 0,71% a quota 22.334,59, guadagnando 149 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 111,80 e sull'euro a 127,50.

Lunedì nero in Borsa - febbre da spread a 310 . Il governo : tutta colpa di chi specula alla Soros : alla Borsa di Milano lo scontro fra il governo giallo-verde italiano e la Commissione europea ha avuto un impatto pesante su tutti gli indicatori di mercato: spread Btp-Bund sopra i 300 punti, azioni bancarie in netto calo e indice Ftse Mib giù del 2,43% con una capitalizzazione complessiva bruciata di 15 miliardi di euro in una sola giornata. Il r...