La Anderson attacca Salvini | ' Sono preoccupata per l' Italia'

Pamela Anderson attacca gli eccessi del movimento #MeToo : “Feminism can go too far. I'm a feminist, but I think that this third wave of feminism is a bore. I think it paralyses men.” Pamela Anderson criticises the #MeToo movement, warning women to use “common sense” @PamFoundation #60Mins pic.twitter.com/6dUmvbueRu — 60 Minutes Australia (@60Mins) November 4, 2018 Per Pamela Anderson non è una novità essere al centro dei riflettori e delle polemiche. L’avvenente ex bagnina di Baywatch ...