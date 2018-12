Juventus-Inter | Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati | out Nainggolan

Juventus-Inter - le chiavi tattiche : Il mese di dicembre potrebbe essere decisivo per gli equilibri in testa alla classifica. La Juventus lo ha inaugurato battendo 3-0 la Fiorentina, ma il calendario le mette di fronte nell'ordine: l'...

Juventus-Inter - i 20 convocati da mister Allegri : Juventus-Inter è la gara di cartello della giornata di campionato, c’è qualche assenza tra le fila bianconere: out Kean L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domani all’Allianz Stadium. Del gruppo non fa parte Kean: per lui affaticamento all’adduttore sinistro. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, ...

Juventus - probabile undici di Allegri : Bentancur convocato contro l'Inter - forse titolare : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri ha ritrovato Emre Can. Il numero 23 della Juventus si è ripreso dopo l'Intervento per rimuovere un nodulo tiroideo e contro l'Inter potrà essere nuovamente a disposizione. Inoltre, i bianconeri hanno recuperato in extremis anche Rodrigo Bentancur che qualche giorno fa aveva accusato un problema alla ...

Serie A - Juventus-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR : All'Allianz Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Inter: i nerazzurri riapriranno il campionato? L'articolo Serie A, Juventus-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...

Inter-Juventus - nelle ultime 7 stagioni 207 punti di scarto in classifica : Considerando gli undici punti di distacco tra le due squadre, causati dalla perfezione della Juventus che ha firmato il record storico di 40 punti conquistati dopo 14 giornate, e da qualche passo ...

Juventus-Inter - intervista esclusiva a Marco Tardelli : "Tutto o niente" s'intitola la sua autobiografia di calciatore pensante e di "tuttocampista" ben prima che nascesse l'espressione moderna. E "tutto o niente" è anche quello che aspetta l'Inter contro ...

Juventus Inter probabili formazioni : Nainggolan e Bentancur non ce la fanno : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 24 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà al solito modulo ma dovrà, forzatamente cambiare alcuni Interpreti. Nessuno spazio al turnover nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex […] L'articolo Juventus Inter ...

Serie A Inter - i convocati per la Juventus : assente Nainggolan : MILANO - Radja Nainggolan non scenderà in campo nella super sfida di domani tra Juventus e Inter . Il centrocampista belga non è stato infatti convocato da Luciano Spalletti . Ecco l'elenco completo ...

Juventus-Inter per i bookmaker - le quote del derby d’Italia : Per i bookmaker Juventus-Inter può riaprire il campionato: la squadra di Spalletti chiamata all’impresa a Torino È la partita più giocata in assoluto nella massima serie calcistica italiana (27 incontri disputati nella Divisione Nazionale nel periodo 1909-1929 e 170 in Serie A dal 1930 ad oggi). Ma questa volta la sfida Juventus – Inter potrebbe rappresentare un cambio di direzione in questa stagione, ne sono convinti gli analisti di ...

Inter - contro la Juventus Spalletti deve fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato. Derby d'Italia importante soprattutto per i nerazzurri, terzi in classifica con ventinove punti, a undici lunghezze dai bianconeri in testa. La squadra di Luciano Spalletti è all'ultima spiaggia per poter tornare in lotta per il titolo altrimenti dovrà guardarsi le spalle visto ...

Mercato Juventus - Marotta vorrebbe Dybala all'Inter : la Joya potrebbe dire si' (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il calcioMercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, Beppe Marotta avrebbe intenzione di costruire una squadra molto competitiva e starebbe cercando di mettere a segno alcuni colpi di Mercato di altissimo livello. Come riportato dal "QS", l'ex dirigente della Juventus avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. L'attaccante argentino sarebbe il primo nome nella ...

Juventus-Inter - tutto quello che c'è da sapere sul derby d'Italia : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD , canale 201, e su Sky Sport HD , canale 251, . Sarà visibile anche in 4K HDR per chi la vedrà su SkyQ. Pre-partita dalle ore 20. Telecronaca affidata a ...

Juventus Inter - Cristiano Ronaldo vs Icardi : il confronto in numeri : Gol, occasioni create, ma non solo. Juve-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra i due bomber delle rispettive squadre: da una parte Cristiano Ronaldo, super colpo di mercato della dirigenza ...