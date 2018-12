Juventus | altro che addio per Alex Sandro | arriva un super rinnovo | i dettagli

Juventus - dopo Rugani ecco un altro scontento : scatta la richiesta di cessione? : Qualche settimana fa, nello spogliatoio della Juventus è scoppiato il caso Rugani con il post del padre che denotava un certo malessere del ragazzo e la possibilità di lasciare Torino nell’imminente futuro. Poi, al rientro della sosta per gli impegni delle Nazionali, il difensore centrale ha giocato da titolare contro la Spal e le acque sembrano essersi acquietate, almeno per il momento. Ma adesso a manifestare il suo malcontento è ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...

Isco Juventus - i bianconeri sognano un altro colpaccio : Isco Juventus, MOTIVI PER CREDERCI- Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni […] L'articolo Isco Juventus, i bianconeri ...

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possiede” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...

United - Scholes : 'Juventus di un altro livello. Può vincere la Champions' : TORINO - ' Questa Juve sembra capace di vincere la Champions '. Anche Paul Scholes , leggenda del Manchester United , è rimasto impressionato dalla prova dei bianconeri ieri sera all' Old Trafford . ...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...

DIRETTA/ Manchester Utd-Juventus (risultato live 0-1) streaming video Sky : altro salvataggio di De Gea : DIRETTA Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:06:00 GMT)

Calciomercato - Juventus-Milan : ecco un altro scambio! : E’ in corso la giornata valida per il campionato di Serie A, il secondo match del sabato ha portato al pareggio della Juventus contro il Genoa, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ...

Juventus-Genoa - il doppio ex Motta : “La squadra di Allegri di un altro pianeta” : Domani all’Allianz Stadium di Torino è in cartellone Juventus-Genoa, match valido per la 9° Giornata di andata della Serie A 2018-2019. Si parte alle 18. Allegri ricorre ad un discreto turnover in previsione dalla sfida di Champions di martedì contro lo United di Mourinho. Il Genoa, dal canto suo, vuole uscire dalla crisi e per […] L'articolo Juventus-Genoa, il doppio ex Motta: “La squadra di Allegri di un altro pianeta” ...

Fabio Paratici lascia la Juventus?/ Ultime notizie - altro addio dopo Marotta : Agnelli - "sarà capo area sport" : Fabio Paratici la Juventus?. Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:55:00 GMT)