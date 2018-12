Juve-Inter | l' arbitro Ceccarini | ' Iuliano-Ronaldo? Non avrei dato rigore nemmeno col Var'

Juventus-Inter per i bookmaker - le quote del derby d’Italia : Per i bookmaker Juventus-Inter può riaprire il campionato: la squadra di Spalletti chiamata all’impresa a Torino È la partita più giocata in assoluto nella massima serie calcistica italiana (27 incontri disputati nella Divisione Nazionale nel periodo 1909-1929 e 170 in Serie A dal 1930 ad oggi). Ma questa volta la sfida Juventus – Inter potrebbe rappresentare un cambio di direzione in questa stagione, ne sono convinti gli analisti di ...

Inter - contro la Juventus Spalletti deve fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato. Derby d'Italia importante soprattutto per i nerazzurri, terzi in classifica con ventinove punti, a undici lunghezze dai bianconeri in testa. La squadra di Luciano Spalletti è all'ultima spiaggia per poter tornare in lotta per il titolo altrimenti dovrà guardarsi le spalle visto ...

Juve-Inter - la dura replica di Simoni a Ceccarini : “Poverino - non è intelligente” : Intervenuto a Radio CRC, l’ex allenatore dell’Inter Gigi Simoni ha replicato alle parole di Piero Ceccarini, l’arbitro di quel famoso Juve-Inter di vent’anni fa quando il contatto tra Iuliano e Ronaldo fu considerato un normale contrasto di gioco: “Poverino… Non è neanche intelligente perché anche io nella vita del Calcio ho preso delle volte delle cantonate e ho sbagliato giudizi, ma ho sempre avuto il ...

Juve-Inter a Irrati - Mazzoleni per la Roma - fischia Massa in Lazio-Samp : Le designazioni arbitrali per le partite del campionato di calcio di Serie A, 15mo turno del girone di andata, in programma domenica 9 dicembre alle ore 15: Juventus-Inter, ven. h 20.30,: Massimiliano ...

Mercato Juventus - Marotta vorrebbe Dybala all'Inter : la Joya potrebbe dire si' (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il calcioMercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, Beppe Marotta avrebbe intenzione di costruire una squadra molto competitiva e starebbe cercando di mettere a segno alcuni colpi di Mercato di altissimo livello. Come riportato dal "QS", l'ex dirigente della Juventus avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala. L'attaccante argentino sarebbe il primo nome nella ...

Juventus-Inter - tutto quello che c'è da sapere sul derby d'Italia : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD , canale 201, e su Sky Sport HD , canale 251, . Sarà visibile anche in 4K HDR per chi la vedrà su SkyQ. Pre-partita dalle ore 20. Telecronaca affidata a ...

Serie A : Juve favorita sull'Inter : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Sono del tutto a favore della Juventus le previsioni di Snai sul match con l'Inter di domani sera allo Stadium: il segno 1 è a quota 1,57, per la vittoria dell'Inter si sale fino ...

Juventus Inter - Cristiano Ronaldo vs Icardi : il confronto in numeri : Gol, occasioni create, ma non solo. Juve-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra i due bomber delle rispettive squadre: da una parte Cristiano Ronaldo, super colpo di mercato della dirigenza ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Probabili formazioni / Juventus Inter : diretta tv - Nainggolan sarà almeno in panchina? - Serie A - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Juventus Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie sui protagonisti chiamati in campo all'Allianz Stadium per la Serie A.

Juventus-Inter - Spalletti tra certezze ed elogi : “ci presentiamo per vincere! La Juve non è solo Cristiano Ronaldo” : Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus: le parole di Spalletti alla vigilia del big match “Noi ci presentiamo per vincere contro ogni squadra. Mi porto dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po’ di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un’ottima squadra sia per livello ...

Juventus Inter - i precedenti tra Allegri e Spalletti : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Juve-Inter sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice dell'Allianz Stadium con un margine di distacco ridotto come ...

Juventus Inter - Spalletti in conferenza : “Loro fortissimi” : Juventus Inter, PARLA Spalletti- A Torino, con la consapevolezza di andare a affrontare una delle squadre più forti e complete del mondo, ma anche con la consapevolezza di poter fare la propria partita. L’Inter arriverà all’Allianz chiaramente con i favori del pronostico, ma forte di tutto quanto di bene fatto in questa stagione. I nerazzurri […] L'articolo Juventus Inter, Spalletti in conferenza: “Loro fortissimi” ...

Spalletti : 'Inter - contro la Juve senza paura' : L'Interismo è un po' questo ovvero guardare verso il cielo e verso il mondo. E Marotta per la sua esperienza durante la sua carriera è proiettato al guardare in maniera profonda e costante al cielo e ...