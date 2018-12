Juve-Inter | Ceccarini insiste sul contatto Ronaldo-Iuliano | “È fallo del nerazzurro”

Juventus - verso l'Inter turbo attacco a 6 marce : TORINO - Collaudato Federico Bernardeschi negli ultimi 12 minuti di Fiorentina-Juventus, Massimiliano Allegri torna ad avere un gradevolissimo imbarazzo della scelta nel decidere quali attaccanti ...

Juventus Inter probabili formazioni : sorpresa Cuadrado? C’è Keita : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 48 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà alla formazione tipo. Pochi cambi nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex Sandro, salvo clamorosi colpi di scena, alzerà bandiera […] L'articolo Juventus Inter ...

Juventus-Inter – Parla Ceccarini - l’arbitro del mancato rigore Ronaldo-Iuliano : “con il Var avrei…” : Juventus-Inter e il ricordo del clamoroso contatto Ronaldo-Iuliano: con il Var sarebbe stato rigore? L’arbitro della partita, Piero Ceccarini, torna a Parlare del tanto discusso episodio Nella serata di domani, presso l’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena una delle più grandi classiche del calcio italiano: Juventus-Inter. Grande attesa per quello che è noto come ‘il Derby d’Italia’, uno degli incontri ...

Juventus-Inter - Allegri conferenza stampa : le parole del tecnico bianconero : JUVENTUS INTER Allegri- Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a partire dalle ore 12:00. Il tecnico juventino svelerà alcune indiscrezioni di formazione in vista della super sfida di domani sera contro l’Inter, con un occhio vigile anche all’appuntamento fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Pochi dubbi, ma occhio alle […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri conferenza ...

Juventus-Inter è anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus-Inter - il primo Derby d’Italia da presidente per Zhang : “noi fiduciosi - siamo sempre più forti” : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell’Inter, si appresta a vivere il primo Derby d’Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita ‘il Derby d’Italia’ non può essere un match come tutti gli altri, per ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un anno dall’ultimo incrocio in Piemonte: correva il 9 dicembre 2017 ...

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Juventus-Inter - Cancelo alla prima da ex : da idolo nerazzurro a bianconero : Joao Cancelo studia per diventare il miglior terzino destro al mondo. Obiettivo, ormai, alla portata. Dopo il proficuo apprendistato con l' Inter , il laterale portoghese viaggia spedito verso la massima consacrazione tra le fila della Juventus . Dal nerazzurro ...

Zhang - Inter è pronta per la Juventus : ANSA, - MILANO, 5 DIC - "Siamo sempre fiduciosi, siamo pronti per la partita". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, Intervenuto a Sky Sport a due giorni dalla sfida con la Juventus. "Stiamo migliorando e giochiamo meglio, ogni stagione cerchiamo di fare meglio di quella precedente - ha proseguito -. Ogni stagione dobbiamo dare il ...

Inter - Zhang lancia la sfida alla Juve : "Noi siamo pronti..." : ... lancia così il guanto di sfida ai bianconeri: "Noi siamo pronti per la partita - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. siamo sempre molto fiduciosi". Inter, Spalletti stile Shining: corsa folle in ...

Se Juve-Inter fosse serie tv : il derby d'Italia come 'Il Trono di Spade' : E se Juventus-Inter fosse una serie tv? In fondo, il derby d'Italia è un condensato di attese, emozioni ed effetti speciali degno dei migliori show per il piccolo schermo, interpretato da protagonisti ...

Infortunio Nainggolan - difficile il recupero per Juventus-Inter : le ultime : Infortunio Nainggolan – Juventus-Inter è sempre più vicina. Tra meno di 48 ore infatti avverrà il fischio d’inizio all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. E questo conto alla rovescia non fa che aumentare la tensione e la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport, […] L'articolo Infortunio Nainggolan, difficile il recupero per ...

Juventus-Inter - il presidente Zhang : 'Pronti alla sfida - siamo molto fiduciosi' : A presentare il match di Torino, arrivano anche le parole rilasciate a Sky Sport dal presidente dell 'Inter Steven Zhang ospite alla serata di gala per la presentazione del calendario Pirelli 2019: "...