Juve | Allegri ai dirigenti ha fatto un solo nome per il mercato

JUVENTUS INTER Allegri- Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a partire dalle ore 12:00. Il tecnico juventino svelerà alcune indiscrezioni di formazione in vista della super sfida di domani sera contro l'Inter, con un occhio vigile anche all'appuntamento fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Pochi dubbi, ma occhio alle

Juve-Inter : derby Allegri-Spalletti - Max è avanti in panchina - in campo è 1-0 per Luciano : Toscani, con la battuta sempre pronta e l'ironia pungente. Ma guai a toccargli la propria squadra. Tra i mille motivi di Juventus-Inter non può passare in secondo piano la sfida a distanza tra gli ...

Juventus : Allegri recupera Emre Can per l'Inter - ma non avrà Alex Sandro : La buona notizia per la Juventus è il recupero di Emre Can . I bianconeri, che si sono allenati alla Continassa in vista della sfida contro l'Inter, hanno visto il centrocampista tedesco regolarmente ...

Juventus - Allegri : “Ho grande rispetto per l’Inter. Marotta? Gli sono riconoscente” : “Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L’Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? È un grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri“. Così l’allenatore ...

L'allenatore della Juventus ha parlato della prossima sfida con l'Inter, soffermandosi anche sulla sua situazione sentimentale Massimiliano Allegri ha fatto il bis e, dopo aver ricevuto il premio di allenatore dell'anno al Gran Galà del calcio AIC, il tecnico bianconero ha raddoppiato anche con quello dei Gazzetta Sport Awards.

Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: "Ha aumentato il grande livello di professionalità che c'è sempre stato alla Juventus. E' un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Juve - Allegri tiene alta la guardia : "Con l'Inter sfida molto difficile" : il solito Max Allegri che non vuole cali di concentrazione. La sua Juve ha un vantaggio di 8 punti in classifica sul Napoli, ma alle porte c'è la sfida contro l'Inter: "Più che un segnale al ...

Juventus - Allegri : 'L'Inter ha grandi valori. Gara dalla massima difficoltà' : A margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della sua carriera in bianconero e della situazione stagionale. Alla domanda su come fossero migliorate le sue qualità a ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo era da Pallone d'Oro - vinca il prossimo! Bentancur...' : Bisogna fare una grande partita, è il derby d'Italia: l'importante è che sia una bella serata di sport'. BENTANCUR - 'E' diventato da Juve? E' giovane, del '97, è migliorato molto e ora fa meglio la ...

Bernardeschi : 'La Juve è il massimo - prego per Astori. Allegri fondamentale' : La più grande bellezza del mondo sono le donne'. SU Allegri - ''Il mister è fondamentale per il collettivo. Come dice sempre lui però in campo andiamo noi. Lui può parlare ma poi dipende da noi e per ...

E' andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del

La Juventus, pur sempre fedele al suo DNA vincente, opera una continua metamorfosi per cercare di essere sempre un passo avanti agli altri. A questa continua evoluzione dà un grosso contributo l'allenatore Massimiliano Allegri, fresco vincitore della panchina d'Oro e da ieri sera insignito del titolo di miglior allenatore della scorsa stagione dall'Associazione italiana calciatori. Max il trasformista Approdato alla Juventus, dopo l'addio schock

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...