Juric esonerato, Genoa a Prandelli

Eliminazione dalla Coppa Italia fatale per Ivan. Il tecnico del, subentrato a Ballardini lo scorso 9 ottobre, è statodal. In sette partite di campionato (cominciate con l'importante 1-1 in casa della Juventus) il tecnico croato ha racimolato appena 3 punti. La sconfitta ai rigori contro l'Entella ha determinato una decisione già nell'aria da qualche giorno Sulla panchina delsi siederà ora Cesare. L'ex ct azzurro ha allenato l'Al-Nasr a Dubai fino allo scorso gennaio.(Di giovedì 6 dicembre 2018)