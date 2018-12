Jovanotti | il tour 2019? Sulle spiagge italiane | concerti in riva al mare

Ufficiale l’uscita di Oh - live di Jovanotti dedicato al tour 2018 con il concerto al Mediolanum Forum di Assago : Oh, live! di Jovanotti ha finalmente una sua data d'uscita. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, nei quali Lorenzo Cherubini aveva parlato di grandi novità all'orizzonte, ecco arrivare la notizia che in molti aspettavano. Il DVD del concerto al Mediolanum Forum di Assago diretto da Leandro Emede è disponibile dal 30 novembre, a qualche settimana dal Natale come aveva rivelato l'artista solo qualche tempo fa quando annunciava l'arrivo del ...

