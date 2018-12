Jovanotti e il nuovo progetto “Jova Beach Party 2019”

Fuori 'Chiaro di Luna' : il nuovo video di Jovanotti girato in Eritrea : Ambientato ad Asmara dove, anni fa, il nonno di Jova aveva fatto il camionista nel periodo passato alla storia come 'Africa orientale italiana'. 'È uno dei brani a cui tengo di più'

