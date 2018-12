Jovanotti annuncia Jova Beach Party | una serie di date speciali sulle spiagge italiane

Jovanotti annuncia il 'Jova Beach Party' sulle spiagge italiane : si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro : parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane , Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

Jovanotti torna in studio e annuncia un’idea che potrebbe raggiungere le spiagge di Rimini : Jovanotti torna in studio e annuncia una sorpresa da rivelare a prestissimo. Lorenzo Cherubini torna alla dimensione che gli è più congeniale a 30 anni di distanza dalle scorribande all'Aquafan e con Radio Deejay. Dovrebbe trattarsi di un progetto da portare sulle spiagge della riviera romagnola e in particolare a Rimini . Le idee di Lorenzo Cherubini dovrebbero concretizzarsi nell'estate del 2019 con un villaggio eventi nel quale dovrebbero ...

Annunciata la mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano : tutti i dettagli dell’evento : La mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano sta per prendere il via. Si tratta di Lorenzo Analogico/Digitale, con foto e video realizzati da Leandro Emede per Canon. L’esposizione avrà inizio alle ore 17 di sabato 17 novembre e continuerà per tutta la giornata di domenica, con un racconto per immagini che sarà capace di catturare l’attenzione dei fan e meno fan di Lorenzo Jovanotti pronti al rilascio del nuovo singolo ...