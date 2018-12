Jova Beach Party | il tour su 15 spiagge italiane | prima tappa il 6 luglio | gratis per i

Jovanotti racconta il tour sulle spiagge - il ' Jova Beach Party' : Quell'evento ha influito tantissimo sulla mia vita, mi ha messo una curiosità pazzesca per il mondo". Sullo schermo appaiono immagini di Woodstock '69. "L'estate prossima si festeggeranno i 50 anni ...

Arriva il ' Jova Beach Party' : Penso davvero di poter dire che la prossima estate vi porto nel vero ombelico del mondo", uno spazio di 300 metri di lunghezza per 100 metri di larghezza" con un occhio attento all'ecosostenibilità, ...

Jovanotti annuncia il ' Jova Beach Party' sulle spiagge italiane : si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro : parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane , Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

Vi porterò nel vero ombelico del mondo" : il 3 agosto 'Jova Beach' sulla spiaggia di Lido di Fermo : "Vi porterò nel vero ombelico del mondo - ha commentato entusiasta Jovanotti -. Questa notte non ho dormito per l'agitazione della presentazione e non vedo l'ora, sono elettrico. Jova Beach è un ...