Jean Todt | «Ho visto il Gp del Brasile insieme a Michael Schumacher»

Michael Schumacher - come sta?/ F1 - Jean Todt : "Abbiamo visto insieme il GP del Brasile. Il tempo con lui…" - IlSussidiario.net : Michael Schumacher , come sta? F1, Jean Todt : "Abbiamo visto insieme il GP del Brasile. Il tempo con lui…". Ultime notizie

La rivelazione di Jean Todt : "Ho visto il Gp del Brasile in tv con Schumacher" : Jean Todt scuote il mondo della Formula Uno: ''Ho guardato il Gran Premio del Brasile in tv insieme a Michael Schumacher ''. Nonostante ci sia sempre il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, ...

Michael Schumacher/ Jean Todt : “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...” : Michael Schumacher, Jean Todt: “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...”. Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari: parla l'ex capo squadra del Cavallino(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:42:00 GMT)