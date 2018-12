Jane Alexander: “io e mio figlio siamo senza casa adesso”

blogitalia.news

: Jane Alexander meritava almeno di arrivare in finale. #DomenicaLive #GFVIP - trash_italiano : Jane Alexander meritava almeno di arrivare in finale. #DomenicaLive #GFVIP - geppy2911 : GF VIP3,dramma PER JANE ALEXANDER lasciata in mezzo alla strada. dal suo...?' - geppy2911 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)racconta l’attuale situazione che la vedeunafissa, lei e suoospiti del padre di Damiano (ilè stata ospite di Mattino 5 da Federica Panicucci. L’attrice di Elisa di Rivombrosa ha raccontato il suo percorso all’interno delladel Grande Fratello Vip. La donna non ha potuto evitare di parlare anche della fine della sua relazione con Gianmarco Amicarelli e della passione scoppiata con il compagno di gioco Elia Fongaro.fa delle dichiarazioni che lasciano a bocca aperta.è stata una dei pochi protagonisti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, l’unica che si è messa realmente in gioco. Qualcuno non crede alle sue parole e pensa che sia un’attrice anche nella vita reale, mentre qualcun altro l’ha eletta paladina delle donne. Insomma, opinioni contrastanti, che non hanno di certo abbattuto la ...