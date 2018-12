Jake Gyllenhaal è su Instagram! L’attore ha aperto il suo account

Tanti Auguri Maggie Gyllenhaal - sorella di Jake nella vita e... in Donnie Darko : Da quel momento in poi la strada è segnata tra pellicole di successo e spettacoli a teatro applauditi dalla critica, nomination a Golden Globe e Premi Oscar. L'attrice però si distingue anche per il ...

Jake Gyllenhaal con il suo dolcevita dà lezione di stile : L’attore Jake Gyllenhaal in un momento di pausa dal tour promozionale del suo film “Wildlife”, passeggia per le strade di New York indossando un morbido e leggero dolcevita, abbinato a pantaloni blu e scarpe stringate marroni scuro effetto vintage. Ancora una volta il divo hollywoodiano offre una lezione di stile e apre ufficialmente “the sweater weather” con un dolcevita, capo di tendenza nelle ultime stagioni, grazie allo stile anni ’70 ...

PRINCE OF PERSIA - LE SABBIE DEL TEMPO/ Su Italia 1 il film con Jake Gyllenhaal (oggi - 19 ottobre 2018) : PRINCE of PERSIA - Le SABBIE del TEMPO, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nel cast: Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton, alla regia Mike Newell. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:45:00 GMT)