Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui legami tra cambiamenti climatici e

In Italia il primo impianto che ricicla pannolini. "La tecnologia c'è - ora manca una legge" : 'Ma il problema è sempre quello: fin quando non nascerà un'economia per queste materie prime-seconde, anche i pannolini raccolti a parte continueranno a finire in discarica o nell'inceneritore' ...

eSports - iDomina primo team Italiano a vincere un 2K europeo di Call of Duty : iDomina eSports è il primo team nella storia italiana ad aver vinto un torneo europeo “2K” (2000 Series) sul titolo Call of Duty. L'articolo eSports, iDomina primo team italiano a vincere un 2K europeo di Call of Duty è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Almaty la terza tappa stagionale. L’Italia punta al primo podio : Dopo le due tappe in Nord America, la Coppa del Mondo di Short track ritorna e si trasferisce in Kazakhstan, per la precisione nella città di Almaty. Sarà la Halyk Arena ad ospitare i pattinatori più veloci del pianeta in una tra giorni di gare che promette il consueto spettacolo. L’Italia si presenta in questo terzo appuntamento dell’anno con l’obiettivo di conquistare il primo podio della stagione. Un obiettivo finora ...

Juventus-Inter - il primo Derby d’Italia da presidente per Zhang : “noi fiduciosi - siamo sempre più forti” : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell’Inter, si appresta a vivere il primo Derby d’Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita ‘il Derby d’Italia’ non può essere un match come tutti gli altri, per ...

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

FS Italiane - sito web primo nella classifica Lundquist : Il sito web di Ferrovie dello Stato Italiane ha conquistato, per l'impegno nella comunicazione d'impresa, la prima posizione nella classifica .trust stilata dalla società di consulenza Lundquist . La ...

Iliad - ufficiale l'apertura del primo negozio dell'azienda francese nel Sud Italia : Dopo Roma e Milano, Iliad ha scelto Napoli come città che ospita un suo negozio ufficiale. Il 4 dicembre infatti è stato aperto un negozio in pieno centro della città partenopea, precisamente in Via Toledo 103-104, il quale come dicevamo si aggiunge a quelli delle città prima menzionate e ai numerosi corner presenti nel territorio Italiano. La crescita commerciale dell'azienda francese prosegue, e dopo aver raggiunto e superato i 2 milioni di ...

Lotta al cancro : il 50% dei malati si salva - Ii 'modello Italia' primo in Europa : Una grande vittoria per la scienza e per la medicina, ma anche il principio di nuove sfide per il Sistema Sanitario Nazionale. Emergono infatti nuovi bisogni e altri diritti sociosanitari che vanno ...

Sicurezza stradale : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

Sci alpino – Quattro Italiane nel primo gruppo di superG : le start list aggiornate dopo Lake Louise : start list aggiornate dopo Lake Louise: Quattro azzurre tra le prime dieci del superGigante Quattro italiane nel primo gruppo di superG, una sola (ancora in testa nonostante l’infortunio) in quello di discesa, ovviamente Sofia Goggia. Le start list femminili aggiornate dopo Lake Louise vedono le azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni ancora tra le prime dieci del superGigante, così come la stessa Goggia e la sfortunata ...

Coppa del Mondo di Cucina : l'Italia trionfa con il primo posto : Si tratta di una competizione fortemente sentita perché è una delle più importanti al Mondo e che si svolge ogni quattro anni all'interno del Salone internazionale della gastronomia, Expogast . Una ...

Insieme per rilanciare l’olivicoltura : primo evento ufficiale della Filiera Olivicola Olearia Italiana : In che modo si può lavorare Insieme per garantire il giusto valore all’olio extravergine d’oliva italiano? In che modo è possibile educare i consumatori? Come si può costruire, Insieme alla grande distribuzione organizzata, una strategia di promozione costante e duratura del prodotto principe della dieta mediterranea? È per rispondere a questi e tanti altri quesiti che la Filiera Olivicola Olearia Italiana (FOOI) organizza giovedì 6 dicembre un ...

LIVE Polonia-Italia - Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA : polacchi avanti 31-18 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Italia, quarto impegno per la Nazionale italiana di basket maschile nella seconda fase delle Qualificazioni al Mondiale 2019. La partita è decisiva per il cammino della formazione azzurra guidata da Meo Sacchetti: dopo il successo di giovedì contro la Lituania, basta infatti una vittoria per acquisire la matematica certezza della partecipazione alla prossima rassegna iridata, che si terrà in ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA : Italia terza nella staffetta mista! Arriva subito il primo podio stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...