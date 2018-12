Italia | nel 2016 cresce il reddito netto delle famiglie

CDP : pioggia di miliardi per economia Italiana nel piano industriale 2019-2021 di Cassa Depositi e Prestiti : La CDP, infatti, ha partecipazioni in numerose aziende strategie per l'economia dell'Italia. In particolare il gruppo ha partecipazioni, tramite CDP Reti, in Terna , 29,85 per cento,, Snam , 30,37 ...

Italia : esplode un'autocisterna - 2 morti e 18 feriti nel reatino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ciclismo - i giovani Italiani che passeranno professionisti nel 2019. Da seguire Affini e Moschetti : Una nuova stagione si avvicina per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Le vacanze sono ormai terminate per i corridori, per tutte le squadre sta iniziando la preparazione per quanto riguarda il 2019. Ben quattordici nuovi ingressi per l’Italia tra coloro che sono passati professionisti dagli Under 23 quest’anno. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. ...

Ciclismo - i giovani Italiani che passeranno professionisti nel 2019. Da seguire Affini e Moschetti : Una nuova stagione si avvicina per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Le vacanze sono ormai terminate per i corridori, per praticamente tutte le squadre sta iniziando la preparazione per quanto riguarda il 2019. Ben quattordici nuovi ingressi per quanto riguarda l’Italia tra coloro che sono passati professionisti dagli under 23 quest’anno. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti ...

Marchisio - Italia nel cuore : "Spero nella Nazionale" : Claudio Marchisio ha detto addio alla Juve e alla Serie A, ma l' Italia resta sempre nei suoi pensieri di calciatore. Soprattutto la Nazionale . " Voglio essere ancora protagonista in azzurro e spero ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Tennis - Australian Open 2019 : le entry-list. Sono sei gli azzurri presenti nel main draw. Camila Giorgi unica Italiana : Sono state pubblicate le entry-list del tabellone principale degli Australian Open 2019, primo Slam dell’anno venturo in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Opportuno ricordare che le qualificazioni prenderanno il via mercoledì 9 gennaio. Nel draw maschile l’Italia sarà rappresentata da Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e da Thomas Fabbiano. Escluso per il momento c’è Lorenzo Sonego ma, ...

Australian Open - Giorgi unica Italiana nel main draw : TORINO - In campo femminile l'unica giocatrice italiana nel main draw è Camila Giorgi , numero 26 Wta. Al primo Major stagionale maschile sono iscritti i primi 101 giocatori della classifica mondiale, ...

Australian Open - Giorgi unica Italiana nel main draw : ROMA - In campo femminile l'unica giocatrice italiana nel main draw è Camila Giorgi , numero 26 Wta. Al primo Major stagionale maschile sono iscritti i primi 101 giocatori della classifica mondiale, ...

Concerti degli Skunk Anansie in Italia nel 2019 - info e biglietti in prevendita : I Concerti degli Skunk Anansie in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il gruppo di Skin è pronto ad approdare in Italia per ben 4 date, con biglietti in prevendita dalle 10 del 6 dicembre. Sono 4 le date con le quali la band porterà la sua musica in Italia, con il primo concerto in programma allo Stupinigi Sonic Park di Torino. Gli Skunk Anansie si trasferiranno quindi a Bologna Sonic Park con il concerto del 5 luglio, quindi al Rugby ...

Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato su Spotify in Italia nel 2018. Ecco tutte le classifiche! : Insieme a lui anche Salmo, Gué Pequeno, Gemitaiz e tanti altri! The post Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato su Spotify in Italia nel 2018. Ecco tutte le classifiche! appeared first on News Mtv Italia.

Risparmio gestito - Italia in affanno nella classifica della sostenibilità : A proposito di economie non sostenibili, tra i più noti protagonisti dell'economia e della finanza internazionale troviamo anche il Giappone , 20° posto,, gli Stati Uniti , 24° posto, e la Spagna , ...

Uno sguardo nelle carceri Italiane : “Alcune persone dicono di non voler ricordare nulla della prigione, io invece non voglio dimenticare niente”, racconta una detenuta. Leggi

Australian Open - 5 Italiani nel tabellone maschile : presentate le entry list : Australian Open, saranno (almeno) 5 gli italiani presenti in tabellone nel primo torneo del Grande Slam della stagione tennistica Sale a 5 il numero di tennisti italiani inseriti nella entry-list del tabellone principale degli Australian Open, prima prova dello Slam del 2019 in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Gli azzurri presenti sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Al ...