Istat | Uecoop | quasi 1 anziano solo su 4 in Italia è a rischio povertà

meteoweb.eu

: E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in occasione dell’ultimo report Istat s… - BluDiChina : E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in occasione dell’ultimo report Istat s… - qui_finanza : Pensioni, meno di mille euro al mese per 5,9 milioni di persone E' quanto emerge da uno studio dell'Unione europea… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)su 4 inè acon un aumento al 24,7% in un anno per chi ha più di 65 anni. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperativesull’ultimo reportdedicato alle “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie nel 2017”. Una dinamica preoccupante – sottolinea– anche in relazione a fenomeni di esclusione sociale che tendono a colpire le fasce d’età più deboli dal punto di vista economico, con pesanti ripercussioni anche sulla possibilità di ricevere cure e assistenza in caso di bisogno. A fronte di una situazionena dove ci sono oltre 4 milioni di pensionati che prendono meno di 750 euro al mese di cui un terzo addirittura non arriva a 500 euro al mese – sottolinea– la gestione della terza età diventa un punto fondamentale del welfare sia sul fronte pubblico che su quello ...