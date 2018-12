Istat | persone a rischio povertà in lieve calo al 28 | 9% nel 2017

Salute - Istat : 2 milioni di persone rinunciano alle cure per le liste d’attesa : “La rinuncia a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa complessivamente riguarda circa 2 milioni di persone (3,3% dell’intera popolazione), mentre sono oltre 4 milioni le persone che rinunciano per motivi economici (6,8%)“: lo sostiene l’Istat, nella relazione presentata oggi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite a Montecitorio per le audizioni sulla legge di Bilancio. “Le ...