Ira Renzi | Non sarò burattinaio Pd

Graziano Delrio : "Seguire Renzi se uscirà dal Pd? No - morirò Dem" : "Minniti farà la sua valutazione personale e la rispetteremo, come è stato quando ha deciso di dare la sua disponibilità per le primarie. È una scelta che dipende da lui. Ma Renzi ha chiesto di rimanere fuori dal congresso". Così in un'intervista al Corriere della Sera Graziano Delrio del Pd. "Io sono testardo e guardo i fatti. A oggi non c'è stata nessuna dichiarazione di divisione del Pd. Lavoriamo ...

Primarie Pd - Marco Minniti si ritIra : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritIra (forse) perché non lo appoggia Renzi. Bello. Altre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.

"Renzi e il padre gestivano lavoratori in nero. Cosa dirà il Pd?" - l'attacco dei 5 stelle : Il Movimento 5 stelle risponde a Matteo Renzi sulla vicenda delle accuse al padre di Di Maio. E lo fa ripagandolo con la stessa moneta. I pentastellati, infatti, in una nota hanno ripreso un articolo del quotidiano La Verità in cui si sosteneva che Renzi e il padre avevano usato lavoratori in nero per diffondere i giornali. Un'accusa, questa, mossa da un servizio de Le Iene, anche a Antonio Di Maio, padre del vicepremier, che ha suscitato ...

Paolo Romani (FI) si vede con Renzi - Ira Berlusconi e Tajani : “Coesi per battere il M5S” : Paolo Romani ex presidente al Senato di FI vede nuovi progetti con Renzi. Ira per Berlusconi e anche Tajani: “Iniziativa personale” «Io mi sbatto tutti i giorni per mantenere i rapporti con Salvini, cerco di farlo rinsavire e di allontanarlo dai Cinque stelle, e quello che fa? Parla di nuovi progetti politici con Renzi». Quello è Paolo Romani, ex presidente degli azzurri al Senato, che, dice, ha incontrato a Palazzo Madama ...

Incontro Romani-Renzi - Ira Forza Italia. Ma il dem smentisce : Visto che i cicli della politica sono diventati molto veloci, 'io penso che Salvini e Di Maio non potranno durare molto, qualcosa di diverso bisogna pur fare', avrebbe detto Romani. 1 dicembre 2018 ...

Di Maio e il lavoro nero - il Pd attacca. Renzi : «Le colpe dei padri non ricadono sui figli - ma chieda scusa». Boschi : «Mio padre tIrato nel fango» : «Non m’interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi». «Ma rivedo il fango gettato addosso a mio padre»

