Iper ammortamento 2018 | ultimi giorni per ottenere i benefici | come fare

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ultima chiamata per tutti gli adempimenti che consentono di accedere aidell’. Le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che intendono fruire di questa agevolazione fiscale, devono verificare le caratteristiche degli investimenti fatti entro il 31 dicembrePer quanto riguarda l’2019 invece, la misura è attualmente in discussione, anche se il testo della Legge di bilancio 2019, approdato in Aula alla Camera riapre i termini per poter estromettere i beni strumentali dal reddito d’impresa per gli imprenditori individuali.I beni strumentali sono attrezzature, mobili, macchinari, computer: tutti quei beni utilizzati nell’attività per più anni e che, con l’utilizzo di specifici software possono essere gestiti e ottimizzati in azienda. Il costo dei beni strumentali, se è superiore a 516,46 euro, non si può ...