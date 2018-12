Inter | rivoluzione per la seconda maglia 2019-2020 | si pensa al verde

We. The Revolution è un Interessante progetto che ci trasporta nella Rivoluzione Francese e che ora ha una data di uscita : Vi avevamo già parlato di We. The Revolution più di un anno fa quando il gioco venne annunciato attirando l'attenzione su quello che sembrava un gioco pronto a unire meccaniche da Papers, Please a un setting interessante come la Rivoluzione Francese e a uno stile grafico che unisce poligoni volutamente grossolani all'arte neoclassica.Oggi possiamo annunciare che We. The Revolution ha una data di uscita: il 21 marzo 2019 su PC e successivamente ...

Inter su Rafinha e Chiesa : l'undici di Spalletti si rivoluzionerebbe (RUMORS) : La pesante sconfitta subita in campionato contro l'Atalanta ha messo in evidenza ancora alcuni limiti all'Interno della rosa dell'Inter. Un 1-4 che sarebbe potuto essere anche più pesante se nel primo tempo il portiere sloveno, Samir Handanovic, non avesse salvato il risultato in più circostanze e non è la prima volta che ciò avviene. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe aver pagato il match di Champions League contro il Barcellona che ha ...

Samsung One UI : ecco la rivoluzione grafica dell'Interfaccia utente : Durante la conferenza che ha visto protagonista il primo smartphone flessibile al mondo , Samsung ha svelato anche il nuovo design dell'interfaccia utente denominato One UI , con icone arrotondate e un nuovo linguaggio di design pensato per consentire agli utenti di Android di ...

Beppe Marotta - la voce clamorosa dall'Inter : arriva l'ex Juve - la rivoluzione drastica : L'ipotesi di vedere Beppe Marotta nelle vesti di nuovo Ad dell'Inter si fa ogni giorno sempre più concreta. Alla vigilia del derby, era stato l'ex presidente neroazzurro Massimo Moratti a dare una ...

Così Internet è diventata una rivoluzione permanente : economica - sociale e antropologica : Internet è una rivoluzione senza precedenti nella storia dell’umanità. È quella che con ogni probabilità ha avuto il più grande impatto, sulla scala più larga, nel minore lasso di tempo. Non ci facciamo caso, ma è anche la rivoluzione che insieme al digitale ha portato un cambiamento senza precedenti: oggi ogni nuova tecnologia, che sia la risoluzione di una fotocamera, o un drone, è ...

Credito al consumo - la rivoluzione è servita : arrivano in Italia i prestiti personali a Interesse negativo : INIZIA LA rivoluzione 'Da diversi anni, soprattutto nel mondo della grande distribuzione, i consumatori sono abituati alla possibilità di ottenere finanziamenti a tasso 0' , spiega Andrea Bordigone, ...