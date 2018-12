Inter | Marotta ha in pugno Barella

Inter - Marotta dovrebbe insediarsi dopo la partita con il PSV (RUMORS) : Ormai è veramente questione di pochissimo tempo e Beppe Marotta sarà un dirigente nerazzurro. L'ex ad sportivo bianconero è pronto ad accasarsi alla corte di Steven Zhang e, da subito, dovrebbe lavorare a strettissimo contatto con la società per rinforzare la squadra, in modo da raggiungere gli obiettivi previsti ad inizio stagione. L'arrivo di Marotta è sicuramente un importante traguardo per l'Inter, che nel suo staff potrà contare su una ...

Paratici-Marotta - Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato : ecco tutti i nomi : Alessio Cragno, Cagliari, 13 milioni, Alla scoperta di De Ligt Sfida sugli assi in scadenza Machester United 1 di 11 Successiva Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Juventus - Allegri : “Ho grande rispetto per l’Inter. Marotta? Gli sono riconoscente” : “Più che un segnale al campionato, dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, ma non sarà facile. L’Inter è in un ottimo momento, a Roma ha disputato una bella partita, è una squadra di valori tecnici, ho un grande rispetto. Le scintille con Spalletti in passato? È un grande allenatore, lo ha dimostrato e continua anche ora. Ma io e lui staremo fermi in panchina, in campo andranno altri“. Così l’allenatore ...

Inter - ecco quando sarà annunciato Marotta : Non sarà Juventus-Inter la prima partita ufficiale di Beppe Marotta da nuovo dirigente nerazzurro. Come riferito da Sky Sport , l'ex amministratore delegato bianconero dovrebbe essere annunciato dopo la sfida col PSV e fare così il suo esordio - per il momento da direttore generale - per Inter-Udinese.

Inter - slitta la firma di Marotta : intanto il dirigente partecipa al Consiglio di Lega : Giuseppe Marotta sarà il prossimo direttore generale dell’Inter, ma l’ufficialità non dovrebbe arrivare nella settimana che porta allo scontro tra passato e futuro del dirigente. Venerdì sera ci sarà Juve-Inter e alla domanda, postagli all’arrivo presso la sede della Lega Serie A, sul fatto che possa o meno essere presente ha detto: “Vediamo“. Dopo la partita con la Juve ci sarà quella decisiva in Champions ...

Marotta : 'Juventus-Inter? Vediamo...' : MILANO - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell' Inter , Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. Venerdì vedrà ...

Inter - l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv : Manca solo l'ufficialità ma c'è la ormai la certezza che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato. Il dirigente ha ufficializzato il suo addio alla Juventus dopo il match contro il Napoli e i nerazzurri hanno approfittato lanciandosi subito su di lui, bruciando la forte concorrenza di Roma, Milan e Napoli. l'annuncio ufficiale sembrava potesse arrivare già in questi giorni, prima di Juventus-Inter, in programma venerdì sera ...

Juventus-Inter - Marotta allo scoperto : “Sarò presente? Ecco cosa dico…” : JUVENTUS INTER Marotta- Intercettato da alcuni colleghi, in occasione di una riunione di Lega, Beppe Marotta ha parlato del suo prossimo futuro rivelando un piccolo retroscena sulla sua potenziale presenza all’Allianz Stadium venerdì sera in occasione di Juventus-Inter. L’ex direttore generale bianconero non si è sbottonato particolarmente, dribblando alcune domande sul suo immediato futuro. Immediato […] L'articolo ...

Inter - Marotta può 'far fuori' Skriniar perché... : Come racconta Rai Sport , l' Inter con l'arrivo di Marotta deve comunque guardare al Fair Play Finanziario. Ecco perché a fine stagione potrebbe essere costretta alla cessione di Skriniar per incassare almeno 50/60 ...

Inter - contatto per Pogba - Marotta prepara l'offerta : Perisic più soldi (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai è assodato che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter, come sarebbe stato confermato da fonti vicine alla società. Il presunto nuovo dirigente, fra l'altro, qualche settimana fa è volato in Cina, a Nanchino, per incontrare i vertici di Suning e conoscere il patron Jindong Zhang. Un incontro che sarebbe servito a delineare la strategia da attuare per limare il gap dalla Juventus sia ...

Inter - i dettagli della proposta di Marotta per Pogba : Considerato che Pogba vale 105 milioni, ecco che si lavora su questa proposta', fanno sapere a Rai Sport .