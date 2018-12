Inter | contro la Juventus Spalletti deve fare a meno di Nainggolan

Spalletti : 'Inter - contro la Juve senza paura' : L'Interismo è un po' questo ovvero guardare verso il cielo e verso il mondo. E Marotta per la sua esperienza durante la sua carriera è proiettato al guardare in maniera profonda e costante al cielo e ...

Inter - Spalletti 'Vogliamo vincere contro chiunque. La Juve non è solo Ronaldo' : Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo'. Secondo me l'Interismo è un po' quello, guardare il cielo e verso il mondo. E Marotta è uno di quelli che è già proiettato per la sua ...

Juventus-Inter - per i bookmaker di Sisal Matchpoint nessuna sorpresa : avanti i bianconeri a 1 - 58. Ronaldo favorito nella sfida del gol contro Icardi : È uno dei match più attesi del campionato, il Derby d’Italia, una rivalità storica del nostro calcio. È Juventus-Inter e, nonostante gli 11 punti di vantaggio dei bianconeri sui nerazzurri, la sfida può riservare sorprese. La squadra di Allegri colleziona record su record:13 vittorie e 1 pareggio, 40 punti nelle prime 14 giornate, nessuno in Serie A era mai partito così bene. L’Inter non vince a Torino dal 2012 e, nelle ultime 5 trasferte, ...

Allegri - contro l'Inter sarà bella gara : ANSA, - TORINO, 6 DIC - contro l'Inter "sarà una bella partita, la squadra di Spalletti è molto cresciuta e i nerazzurri con il Napoli sono, al momento, i nostri antagonisti. Ma domani ci giochiamo ...

Elezioni europee - la Ue contro fake news e Interferenze della Russia | : Fondi più che raddoppiati e sistema di allerta rapida per la condivisione di informazioni e allarmi su campagne di disinformazione. "Russia prima fonte di interferenza, spende 1,1 miliardi l'anno", è ...

Juventus : dubbio Benatia - Bonucci contro l'Inter - in attacco potrebbe esserci un cambio : Questa mattina, la Juve ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita contro l'Inter. Domani, per i bianconeri sarà già vigilia della sfida contro i nerazzurri e Massimiliano Allegri, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano, terrà la classica conferenza stampa pre - gara. Il tecnico livornese risponderà alle domande dei cronisti e chissà che non possa dare qualche indicazione a proposito della formazione che ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Ronaldo contro Icardi - spettacolo all’Allianz : Juventus-Inter probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

Juve-Inter sarà la prima volta di Ronaldo contro Icardi : Juventus-Inter è anche Cristiano Ronaldo contro Mauro Icardi , i due giocatori simbolo delle rispettive squadre in questo avvio di stagione. Sulla carta un confronto improponibile. Da una parte CR7 ...

Inter - le ambizioni Icardi : “Non firmerei per un pareggio contro la Juve” : “Non firmo per il pareggio contro la Juve. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per arrivare alla vittoria“. A due giorni dalla supersfida con la Juventus il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, dichiara che non si accontenterebbe di un pareggio. Il 2018 è stato un anno pieno di soddisfazioni personali per il centravanti, che si è finalmente sbloccato anche in nazionale e ha realizzato il primo gol in Champions ...

Inter - Nainggolan verso la convocazione contro la Juve : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'infiammazione alla caviglia è in fase si risoluzione, così come l'affaticamento al polpaccio. Il belga potrebbe figurare nella lista dei convocati ...

Inter - Icardi : “Non metterei la firma per un pareggio contro la Juventus” : Inter Icardi – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato del suo 2018: “Sono felicissimo per come sia andata, il primo gol in Champions mi ha regalato delle emozioni indescrivibili”. LEGGI ANCHE: Ozil Inter, Emery mette il tedesco alla porta. E l’Inter ci pensa Inter, Icardi: “Anno […] L'articolo Inter, Icardi: “Non metterei la firma per ...

Inter - Nainggolan in dubbio per il match contro la Juventus : Il grande acquisto dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato è stato sicuramente quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma negli ultimi giorni di giugno per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon, valutato dieci milioni di euro, e Nicolò Zaniolo, valutato cinque milioni di euro. L'inizio di questa stagione però non ha rispettato le aspettative, con il centrocampista belga spesso ...

A tutto Mancini : lo scontro Juve-Inter - il Pallone d’Oro a Modric e l’esplosione di Zaniolo : Roberto Mancini ha parlato di alcuni degli argomenti più caldi del momento, dal Pallone d’oro all’esplosione di Zaniolo con la Roma “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista“. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini parlando ai microfoni di Sky del giovane giocatore della Roma che ha fatto debuttare in Nazionale ...

Vaccarezza e Muzio : contro la tassa del Governo sulla pesca amatoriale - Interrogazione in Regione : Angelo Vaccarezza Consiglio Regionale FI Dalla prima pagina ALBENGA Dall'e-commerce alla produzione software: in Liguria crescono le imprese digitali 2018-10 Redazione Corsara ECONOMIA & LAVORO ...