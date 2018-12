Inquinamento da plastica | Jovanotti e WWF uniti da una sfida importante per la Natura e

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018)e WWFda unaper lae per la salute: la lotta all’da. È stata annunciata oggi in conferenza stampa la sinergia tra il JovaBeachParty della prossima estate 2019 e il WWF PlasticFree Tour,per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni tangibili su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali, spesso in pericolo di estinzione, e contaminando le catene alimentari.Nell’Estate 2019e il WWF Italia lavoreranno insieme, come annunciato oggi dalla Presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi e Lorenzo Cherubini (in arte), in occasione della nuovissima iniziativa che vedrà protagoniste alcune tra le più popolari spiagge italiane.Si tratta di una grande occasione per il WWF che, viste le enormi proporzioni dell’emergenza, sta avviando ...