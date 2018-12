Innalzamento del livello del mare | progetto SAVEMEDCOASTS | ecco la mappa con le aree a

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Si è svolta, presso la sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la conferenza finale del– “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento delmarino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione Europea (DG-ECHO) per il 2017-2018.All’appuntamento, importante occasione per un punto della situazione e uno scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi costieri causati dall’delmarino, hanno partecipato Augusto Neri, direttore del Dipartimento Vulcani dell’INGV, i partner del, AUTH – Università Aristotele di Salonicco, CGIAM – Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo, CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, gli stakeholder ...