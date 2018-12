calcioweb.eu

: Infortunio #Samir, tegola #Udinese: ecco i tempi di recupero - CalcioWeb : Infortunio #Samir, tegola #Udinese: ecco i tempi di recupero - calciomercatoit : +++ #Udinese UFFICIALE: l'entità dell'infortunio di #Samir +++ - Dalla_SerieA : Infortunio alla caviglia con i -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)– L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha cambiato marcia in casa, il club bianconero è reduce da quattro punti nelle ultime due partite, successo contro la Roma e pareggio nel match contro il Sassuolo, adesso la squadra è al lavoro per preparare la partita di campionato contro l’Atalanta. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni e per quanto riguarda, il difensore ha riportato una lesione capsulo-legamentosa della caviglia destra e sarà quindi necessario un intervento chirurgico. Almeno tre mesi di stop, unaimportante per l’ha dimostrato di essere uno dei migliori nel reparto bianconero.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodi ...