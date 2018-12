Infortunio Bentancur | centrocampista in dubbio per Juve Inter

serieanews

: ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA! E' disponibile Emre Can ma ho perso un altro giocatore importante per un brutto info… - StoriaAmore79 : ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA! E' disponibile Emre Can ma ho perso un altro giocatore importante per un brutto info… - SOSFanta : ?? #Allegri: “Nuovo infortunio, stop per #Bentancur! Pronti diversi cambi: Cancelo e #Cuadrado…” - CalcioNews24 : Infortunio Bentancur, in dubbio per Juve-Inter -

(Di giovedì 6 dicembre 2018), GIOCATORE IN- Tra i temi centrali della conferenza predi Max Allegri è l’di Rodrigo. Iluruguagio, tra i più in forma all’no della rosa bianconera, sarebbe partito sicuramente titolare domani sera nel derby d’Italia. Un problema fisico, però, mette inla sua presenza. A segno nell’ultima …L'articoloinperproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....