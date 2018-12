Indagini della Guardia di Finanza portano alla scoperta di evasione fiscale milionaria

Napoli - nuovo raid degli incappucciati alla scuola De Nicola : Indagini della Digos : Di nuovo un'intrusione nell'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' e stavolta le modalità sono ancora più inquietanti di quelle di lunedì mattina. Un gruppetto di non più di 10 ...

Si realizza la nemesi di Salvini : con un tweet fa un pasticcio sulle Indagini della procura come l'odiato Angelino Alfano : Si è realizzata, in fin dei conti, la nemesi di Matteo Salvini: essere come Angelino Alfano. Il vicepremier e leader leghista, finito in questo caso nel vespaio delle polemiche nell'ulteriore veste di ministro dell'Interno, ha fatto una cosa degna del suo predecessore: twittare a indagini in corso con il rischio di compromettere le indagini. Il cinguettio con cui Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi ...

Caso Ferrero - la nota della Sampdoria sulle Indagini della Guardia di finanza : Massimo Ferrero è stato indagato dalla Guardia di finanza per presunte irregolarità commesse dal patron della Sampdoria: la nota del club “In merito alle notizie pubblicate dagli organi di stampa nella giornata odierna, il CdA di U.C. Sampdoria precisa che si tratta degli stessi fatti di cui al comunicato del 3 luglio 2017 ed è sicuro della correttezza del proprio operato, altrettanto fiducioso rispetto al lavoro della ...

Proseguono le Indagini sulla sanitopoli a Torino : coinvolti dirigenti della sanità e docenti universitari : L'inchiesta della procura di Torino e dei carabinieri riguarda a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino e le strutture sanitarie dellaCittà della Salute e della Scienza e l'Azienda ...

Ragazzina dispersa nei boschi di Serle : nuove Indagini della procura di Brescia : I magistrati cercano di ricostruire il traffico telefonico del 19 luglio scorso: sentito nuovamente l'uomo che sostiene di aver incontrato Iuschra il giorno dopo la scomparsa

Rifiuti - Indagini della Procura di Napoli : verifiche sulla presenza dei clan : Il Procuratore Giovanni Melillo: "Attività di illecito condizionamento delle funzioni pubbliche". Sotto osservazione anche società in house della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli

Indagini Casino-De Vere Concept : I legali della società assicurano 'nostri assistiti totalmente estranei a illeciti' : 'La società De Vere Concept srl ha intrapreso rapporti professionali con il Casino di Saint-Vincent in seguito alla partecipazione ad una gara pubblica, pertanto, in modo lecito e trasparente, con ...

Caso Emanuela Orlandi - ritrovate ossa nella sede della Nunziatura : Indagini del Vaticano e della Procura di Roma : ossa ritrovate nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica in via Po, a Roma: è la scoperta, su cui indaga per omicidio anche la Procura, che potrebbe dare una svolta al Caso di ...

Emanuela Orlandi - Indagini del Vaticano e della procura di Roma : ossa ritrovate in un locale della Nunziatura Apostolica : ritrovate delle ossa umane durante alcuni lavori di ristrutturazione di un locale annesso alla Nunziatura Apostolica a Roma, in Via Po 27. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare se possano essere compatibili con quelle di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse nel 1983

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi lavoro di tutti» video Le Indagini : il caso della falsa relazione : E il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, alla cerimonia per i 40 anni del Gis: «La gravità dell’accaduto non si discute, ma non rispecchia la normalità del nostro modo di precedere». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» Le Indagini : il caso della falsa relazione : Le parole del comandante generale dell’Arma alla cerimonia per i 40 anni del Gis. Salvini: «L’errore di uno non infanghi l’impegno di tutti». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Genoa : frode sportiva - proseguono le Indagini della magistratura polacca : Prosegue l’indagine polacca sul trasferimento Petar Brlek dal Wisla Cracovia al Genoa nell’estate del 2017. L’accusa nei confronti del club rossoblù è di frode sportiva, assegni scoperti per 800 mila euro. La dirigenza rossoblu si è dichiarata tranquilla e sicura di poter dimostrare la propria estraneità alle accuse. Vediamo come finirà la vicenda, ricordando che il presidente Preziosi non è nuovo a queste accuse. LEGGI ANCHE ...

Bancarotta fraudolenta - Indagini della procura su due immobiliaristi - AostaOggi.IT : Ex rappresentanti legali di società con sede ad Aosta sono sospettati di un crack da 3 milioni AOSTA. La procura di Aosta ...

La sindaca di Roma sul caso della mamma della senatrice 5S in una casa popolare 'Faremo Indagini' : Roma - La sindaca Virginia Raggi promette indagini sul caso della madre della senatrice 5S Paola Taverna che abita in un alloggio popolare pur non avendone più diritto, in quanto sarebbe proprietaria ...